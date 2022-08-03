نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنقاص الوزن بسرعة لمدة 5 أيام مع رجيم القرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن فلا تنسى القرفة ، فالقرفة لها خصائص رائعة وتلعب دورًا هامًا في إنقاص الوزن ، خاصةً إذا كانت ممزوجة بأعشاب التخسيس الأخرى. تعتبر القرفة من أكثر البهارات استخداما والتي تستخدم في مختلف الأطباق، وتعتبر القرفة من التوابل الشعبية للطهاة، حيث تساعد الجسم في إنقاص الوزن بالإضافة إلى جعل الطعام لذيذًا. إنقاص الوزن بالقرفة سهل.

إنقاص الوزن مع شاي القرفة ، هل شاي القرفة مفيد لإنقاص الوزن؟

مضادات الأكسدة وخصائص حرق الدهون في شاي القرفة تجعله الخيار الأفضل لفقدان الوزن، حتى الشاي الأخضر حامضي ولا ينصح به بعض الأطباء، ويقال أن القرفة تؤثر على جميع أجزاء الجسم الداخلية ، فهي تحفز وظائف الكبد. ويزيل السموم وينظف الدم، ويقلل الدم النظيف من التهاب الخلايا الدهنية وفقدان الوزن. شاي القرفة، عند استخدامه بحكمة ، يمكن أن يكون مفيدًا لفقدان الوزن ومحاربة السمنة ، لذا فالسؤال هو … كيف يمكن إنقاص الوزن بالقرفة؟

طريقة تحضير شاي التخسيس بالقرفة

يمكنك تحضير شاي القرفة في 3 خطوات سهلة.

سخني كوبًا من الماء في قدر.

يُضاف عود القرفة إلى الماء ويُغلى.

تأكد من تغير لون الماء إلى البني المحمر .

اضغط عليها واحصل عليها بدون سكر. (إضافة العسل تدمر فوائد العسل لأن الشاي ساخن) .

مسحوق القرفة للتنحيف والتنحيف

حضري عصير القرفة في ثلاث خطوات سهلة.

ضعي كوبًا من الماء في وعاء واغليه.

عندما يغلي الماء ببطء ، أضيفي مسحوق القرفة واخلطيه جيدًا.

أشربه وهو ساخن.

الطريقة الثانية هي النقع بين عشية وضحاها.

خذ كوبًا من الماء الدافئ واخلطه مع القرفة واحتفظ به طوال الليل.

اشربه كل صباح على معدة فارغة.

تقليل الحجم مع شاي القرفة

التخسيس بمسحوق القرفة. هل القرفة المطحونة مفيدة للصحة؟

يمكن لمسحوق القرفة أن يفعل المعجزات إذا تناولته بالجرعة الصحيحة.

اشرب عصير القرفة ، مزيج من مسحوق القرفة والماء ، مرتين يوميًا للبقاء بصحة جيدة والتحكم في وزنك. يمكنك استخدام مسحوق القرفة بطرق مختلفة ومجتمعة.

مزيج مثل عصير القرفة مع العسل شائع جدا.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ واشربيها في الصباح.

مزيج بسيط مثل مسحوق القرفة وعصير السبانخ

ضع السبانخ والجزر الطازج في الخلاط.

يُرفع العصير ويُضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

تناوله أثناء الإفطار.

شيء واحد يجب تذكره هو أنه يجب عليك التخلص من الشاي والقهوة من نظامك الغذائي.

عصير القرفة والعسل لإنقاص الوزن

حضّر هذا المشروب الرائع في 3 خطوات بسيطة.

تحضير ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

يجب أن يكون كوب الماء المغلي دافئًا وصالحًا للشرب في نفس الوقت.

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من العسل.

اشرب هذا الماء مرتين في اليوم (كل صباح على معدة فارغة وساعتين بعد العشاء وقبل الذهاب إلى الفراش).

القرفة والليمون للتخسيس والتنحيف

1) شاي القرفة ممزوج بالليمون لفقدان الوزن

خذ عود القرفة واغليه حتى يتحول لون الماء إلى اللون البني.

اتركه يبرد ، أضف بضع قطرات من عصير الليمون واستبدله بالشاي العادي.

جربه لمدة 21 يومًا القادمة وشاهد الفوائد.

2) مسحوق القرفة مع عصير الليمون لإنقاص الوزن

لهذا المشروب، لن تحتاج إلى الماء المغلي. بدلاً من ذلك ، يمكنك صنع هذا المشروب في خطوتين سهلتين.

تحضير كوب من الماء الدافئ.

أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من عصير الليمون واخلطيهم جيدًا.

اشربه مرتين في اليوم.

مسحوق القرفة والحليب للتنحيف

الخطوة 1: طريقة عمل حليب القرفة بالمنزل.

قم بإعداد كوبين من حليب البقر (لا تستخدم حليب الجاموس لأنه يحتوي على الكثير من الدهون).

اغلي الحليب حتى يصبح رغوة.

قم بتبريد الحليب وإزالة الطبقة العليا من سطح الحليب (يمكن استخدامها لتفتيح البشرة).

قم بغليها مرة أخرى وكرر الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى.

قم بغليها مرة أخرى وكرر الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى. قم بغليها مرة أخرى وافعل الشيء نفسه.

حليب الشرب جاهز.

الخطوة 2: اطهِ مشروب الحليب مع مسحوق أو عود قرفة.

الخطوه 3: أضف العسل للحلاوة ( تجنبه إذا كنت تعاني من مرض السكري ).

للنكهة يمكنك إضافة الهيل إليها.

اشرب هذا المشروب في الصباح أثناء تناول الإفطار بدلاً من الشاي العادي.

تلميح : إذا كنت تشرب الحليب قبل النوم، جرب هذه الطريقة.

قبل الذهاب إلى الفراش، اغلي الحليب مع القرفة والهيل والكركم.

يمكنك إضافة العسل إليه للحلاوة، إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، تجنب العسل.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، فتجنب الحليب واستخدم الماء بدلاً من الحليب لعكس مرض الشريان التاجي.

عصا القرفة للتنحيف

اصنع كوبًا من شاي القرفة بعصا من القرفة. يمكن استخدام أعواد القرفة بعدة طرق لمساعدتك على إنقاص الوزن ، هناك بعض أفضل الطرق لإضافة أعواد القرفة إلى نظامك الغذائي.

اسلقي الحليب مع أعواد القرفة.

استخدم أعواد القرفة أثناء عمل الحساء .

أثناء الطهي ، ما عليك سوى إضافة عود القرفة لتعزيز النكهة وتحسين صحتك.

القرفة والليمون والعسل والزنجبيل للتنحيف

اصنع هذا المشروب في بضع خطوات بسيطة:

قطع الليمون وإزالة البذور ، مع الحرص على عدم إزالة القشرة والحفاظ على القشرة سليمة.

خذ شبرًا من الزنجبيل وقشره.

اقطع الزنجبيل حتى تتمكن من وضعه في الخلاط.

نضيف بعض الماء ونضيف الليمون والزنجبيل إلى العجينة.

صب كوبين من الماء في وعاء.

قم بغليها عن طريق إضافة معجون الليمون والزنجبيل على نار منخفضة.

عندما يتبقى لديك كوب من الماء في المقلاة ، اتركه.

دع المزيج يبرد وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

اشرب ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط مرتين في اليوم.

التخسيس بالقرفة والقرنفل

طريقة تحضير عصير القرفة والقرنفل .

خذ بعض القرفة واثنين من فصوص الثوم.

خذ كوبًا من الماء وأضفه إلى وعاء.

اسلقي القرنفل وعود القرفة حتى يتحول لون الماء إلى اللون البني.

دعها تبرد وتستهلك مرتين في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام عود القرفة لمسحوق الشاي.

نصف ملعقة قرفة مطحونة

كأس من الماء

قطعتان من القرنفل

اغلي القرنفل في الماء ولا تضيفي القرون الآن.

عندما يتحول لون الماء إلى اللون البني ، اتركه يبرد.

نضيف نصف ملعقة من مسحوق القرفة ونقلب جيدا ثم نشرب.

القرفة والهيل للتنحيف

اتبعي الخطوات التالية لتحضير عصير القرفة والهيل:

كوب ماء في القدر.

ضعي بذور الهيل في القدر.

أضف نصف بوصة من عود القرفة.

اغلي الماء حتى يتغير لونه.

يترك ليبرد ويستهلك مرتين في اليوم.

القرفة والتوت للتنحيف

نقع بين عشية وضحاها

نقع ملعقتين من بذور التوت في نصف كوب من الماء طوال الليل.

في الصباح، اغلي نصف بوصة من عود القرفة حتى يتحول لونها إلى البني.

اتركه يبرد واخلطه مع عصير التوت البري واستهلكه على معدة فارغة.

بعد ساعة، امضغ بذور التوت.

لا تأكل أي شيء لمدة ساعة ثم تناول وجبة فطور بسيطة لحرق الدهون.

القرفة والكركم للتنحيف

طريقة تحضير مشروب بسيط لانقاص الوزن:

خذ كوبًا من الماء وأضف مسحوق الكركم واغليه لمدة 3-4 دقائق.

باستخدام الماء وخلط نصف ملعقة صغيرة من القرفة وتناولها مرتين في اليوم.

طريقة أخرى لعمل مشروب القرفة لفقدان الوزن هي غلي أعواد القرفة لمدة دقيقة وإضافة مسحوق القرفة. سخنه لمدة 5 إلى 6 دقائق، اترك الماء يبرد واشربه مرتين في اليوم.

القرفة مع خل التفاح للتنحيف

الطريقة البسيطة لعمل القرفة وخل التفاح مذكورة أدناه :