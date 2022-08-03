نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتة الفراخ الشامية تعالي نقولك تعمليها زي المطاعم ازاي في المقال التالي
تعد فتة الفراخ من أشهر وأشهى أنواع الأكلات الممكنة الذي يكون عليها نسبة كبيرة للغاية من البحث، وذلك لكي يقوموا بمعرفة طريقة عمل الفتة في المنزل،حيث أن قد تكون الفتة من أنواع الأكلات الشهية والشعبية التي تصنع في أيام عيد الأضحى أو في أي وقت حسب الرغبة،تابعوا معنا من خلال السطور التالية لكي نتعرف على جميع الخطوات، والتي ستمكنك من صنعها وإخراجها مثل المطاعم تماماً.
أسهل طريقة لعمل فتة الفراخ
وفي هذه الفقرة سوف نتعرف معكم عن كيفية صنع فتة الفراخ في المنزل، حيث أن قد تحتوي هذه الفقرة على مكونات بسيطة وتكون موجودة في جميع المنازل، تابعوا معنا حتى نهاية السطور القادمة.
المكونات:-
- أربعة أكواب من شوربة الدجاج.
- إثنين كوب من الزيت النباتي.
- إثنين كوب من الأرز النظيف.
- كوب واحد من الصنوبر.
- كيلو من اللبن أو زبادي.
- كمية من قطع الدجاج التي تحتوي على عظام.
- رغيفين من الخبز البلدي.
- ١٠ حبات من الفلفل الأسود.
- ثمانية حبات من المستكة.
- ملعقتين من الزبدة البلدي.
- ثمرتان من الفلفل الحار.
- القليل من البقدونس المقطع.
- أربعة فصوص من الثوم المفروم
- أربعة ورقات من ورق الغار.
- إثنين عود من القرفة.
- الملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- يتم تحضير إناء على النار ثم نقوم بإضافة كمية كافية من الماء نترك الماء حتى تغلي تماماً ثم نقوم بإضافة ١٠ حبات من الفلفل الأسود.
- وأيضاً يتم وضع إثنين عود من القرفة ويتم وضع اربعة ورقات من ورق الغار يتم التقليب جيداً،
- وبعدها يتم وضع الدجاج في الماء ونترك الدجاج حتى ينضج جيداً مع المكونات وبعد ذلك نقوم بتصفية الدجاج ونتركه جانباً.
- نقوم بتحضير إناء آخر على النار ثم نقوم بإضافة أربعة أكواب من شوربة الدجاج ونترك الشوربة حتى تغلي جيداً
- ثم نقوم بإضافة الأرز بعد غسيله ونترك الأرز حتى يتشرب الشوربة ونقوم بتهدئة النار إلى أن الأرز ينضج.
- وبعدها نقوم بإزالة جلد الدجاج وأيضاً يتم أخذ اللحم من العظام ونقوم بتقطيع إثنين رغيف من العيش البلدي إلى قطع صغيرة.
- يتم تحضير وعاء على النار ونقوم بإضافة إثنين كوب من الزيت النباتي ونترك الزيت حتى يسخن تماماً وبعدها يتم وضع الخبز في الزيت ونتركه حتى يتحمر.
- وبعدها يتم تصفية الخبز من الزيت ونقوم بإضافة الخبر على ورق المطبخ حتى يبرد تماماً.
- يتم تحضيركيلو من اللبن ويتم وضع أربعة فصوص من الثوم المفروم ويتم وضع القليل من الملح ويتم التقليب المستمر حتى يتم ذوبان الملح.
- قومي بتقديم فتة الفراخ ويمكن تزيينها باللوز.
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