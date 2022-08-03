فتة الفراخ الشامية تعالي نقولك تعمليها زي المطاعم ازاي

تعد فتة الفراخ من أشهر وأشهى أنواع الأكلات الممكنة الذي يكون عليها نسبة كبيرة للغاية من البحث، وذلك لكي يقوموا بمعرفة طريقة عمل الفتة في المنزل،حيث أن قد تكون الفتة من أنواع الأكلات الشهية والشعبية التي تصنع في أيام عيد الأضحى أو في أي وقت حسب الرغبة،تابعوا معنا من خلال السطور التالية لكي نتعرف على جميع الخطوات، والتي ستمكنك من صنعها وإخراجها مثل المطاعم تماماً.

أسهل طريقة لعمل فتة الفراخ

وفي هذه الفقرة سوف نتعرف معكم عن كيفية صنع فتة الفراخ في المنزل، حيث أن قد تحتوي هذه الفقرة على مكونات بسيطة وتكون موجودة في جميع المنازل، تابعوا معنا حتى نهاية السطور القادمة.

المكونات:-

أربعة أكواب من شوربة الدجاج.

إثنين كوب من الزيت النباتي.

إثنين كوب من الأرز النظيف.

كوب واحد من الصنوبر.

كيلو من اللبن أو زبادي.

كمية من قطع الدجاج التي تحتوي على عظام.

رغيفين من الخبز البلدي.

١٠ حبات من الفلفل الأسود.

ثمانية حبات من المستكة.

ملعقتين من الزبدة البلدي.

ثمرتان من الفلفل الحار.

القليل من البقدونس المقطع.

أربعة فصوص من الثوم المفروم

أربعة ورقات من ورق الغار.

إثنين عود من القرفة.

الملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير