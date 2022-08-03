فطيرة الدجاج بالجبن بعجينة قطنية هشة وبحشوة لذيذة وشهية جدًا

فطيرة الدجاج بالجبن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الغداء، حيث تعد وجبة متكاملة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الكثيرة كالكالسيوم والبروتينات والفيتامينات والألياف والزيوت الطبيعية والمعادن الهامة لصحة الجسم، وهي من الفطائر المحببة لدى الصغار والكبار، حيث تلجأ ربات البيوت إلى إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، وهي هشة وخفيفة على المعدة وتمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى أنها سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة أيضًا، وغير مكلفة، وتكفي أفراد الأسرة كلها، كما يمكنكم تجربة ميني بيتزا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة الدجاج بالجبن بأسهل وأسرع طريقة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم.

مكونات فطيرة الدجاج بالجبن

تتكون فطيرة الدجاج بالجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والرائع، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مكونات الحشوة

600 جم صدر دجاج مقطع مكعبات متوسطة.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

نصف حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة جزرة صغيرة مبشورة.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلًا من شرائها).

مقادير العجينة

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة الطرية.

4 أكواب دقيق.

مقادير الوجه

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة الدجاج بالجبن بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وهي كالآتي:

نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والماء والسكر والزبدة والخميرة الفورية، ثم نقلب جيدًا حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق والملح ونعجن جيدًا باليد حتى نحصل على ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت أو الزبدة.

بعد ذلك نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزبدة والبصل المفروم ونقلب قليلًا، ثم نضيف إليه الفلفل الأسود والسبع بهارات والبابريكا ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل.

ثم نضيف مكعبات الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.

بعد ذلك نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج مكعبات الدجاج.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونضيف الملح ونقلب قليلًا.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر والجزر ونقلب باستمرار حتى ينضج الخضار.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

بعد ذلك نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة أو ندهنها بالزيت أو الزبدة.

ثم نفرد كل عجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بحجم الصينية.

بعد ذلك نضع الفطيرة الأولى في الصينية، ثم نوزع فوقها الحشوة والجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نضع الفطيرة الثانية فوق الجبنة ونضغط عليها من الأطراف لكي نغلقها.

ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونترك الفطيرة ترتاح لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نزين الفطيرة بالأصابع على شكل مثلثات.

ثم نحضر كوب ونضيف إليه النسكافيه والماء، ثم نقلب جيدًا حتى يذوب النسكافيه.

ثم ندهن به وجه الفطيرة.

بعد ذلك نوزع على الوجه السمسم وحبة البركة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونضع الصينية في الرف الأوسط، ثم نتركها لمدة 40 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم ندهن وجه الفطيرة بالزبدة.

بعد ذلك نقطع الفطيرة مثلثات

ثم نقدم فطيرة الدجاج بالجبن في طبق التقديم مع الصوصات المفضلة.

وبالهنا والشفا.

فوائد الدجاج

يحتوي الدجاج على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد التالي:

غني بالقيمة الغذائية العالية، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفسفور والكالسيوم والفيتامينات والحديد والمعادن المختلفة. الوقاية من هشاشة العظام، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم. تعزيز صحة الأسنان. كما يخفض الدجاج ضغط الدم. يحمي من الإصابة بالسرطان.

نصائح لنجاح فطيرة الدجاج بالجبن

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح فطيرة الدجاج بالجبن، وهي كالآتي: