نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث أكواب من الدقيق وملعقتان من الزبدة عجينة البريوش في البيت بأسراها والطعم حكاية في المقال التالي
البريوش من المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصةً الأطفال، حيث يعتمد عليها في وجبة الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو اللبن، كما أن المخبوزات تعددت أشكالها وطريقة إعدادها وحشواتها، ولكن يعتبر البريوش من ألذ المخبوزات الفرنسية التي عليها إقبال كبير من الأشخاص وذات قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات وتسعى الكثير من الأمهات في البحث لمعرفة طريقة سهلة حتى تحصل على عجينة البريوش اللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل هذه العجينة اللذيذة بسهولة.
عجينة البريوش
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بنجاح مثل الذي يباع في المخابز، وتعتبر هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل بدون أي تكاليف، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من اللبن الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار نصف كوب من السكر.
- بشر ليمونة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ تكفي للعجن.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير عجينة البريوش في خطوات بسيطة؛ فهذه الطريقة لا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها في المنزل، وتتمثل في التالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والسكر والخميرة.
- نضرب البيض جيدا باستخدام المضرب الكهربي، ثم يتم إضافته على المكونات السابقة.
- بعدها نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والملح والحليب إلى المكونات مع العجن جيدا.
- يغطى العجين جيدا ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر.
- يتم تقسيم العجينة إلى ثلاثة أجزاء ثم تلف على هيئة جدايل.
- ثم نضع العجينة في صينية مدهونة بالزيت ونتركها لكي تتخمر مرة أخرى.
- نقوم بدهن العجينة بالبيض المخفوق والسكر.
- يسخن الفرن جيدا قبل دخول صينية عجين البريوش.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.
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