بثلاث أكواب من الدقيق وملعقتان من الزبدة عجينة البريوش في البيت بأسراها والطعم حكاية

البريوش من المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصةً الأطفال، حيث يعتمد عليها في وجبة الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو اللبن، كما أن المخبوزات تعددت أشكالها وطريقة إعدادها وحشواتها، ولكن يعتبر البريوش من ألذ المخبوزات الفرنسية التي عليها إقبال كبير من الأشخاص وذات قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات وتسعى الكثير من الأمهات في البحث لمعرفة طريقة سهلة حتى تحصل على عجينة البريوش اللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل هذه العجينة اللذيذة بسهولة.

عجينة البريوش

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل عجينة البريوش بنجاح مثل الذي يباع في المخابز، وتعتبر هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل بدون أي تكاليف، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف كوب من السكر.

بشر ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من الماء الدافئ تكفي للعجن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير عجينة البريوش في خطوات بسيطة؛ فهذه الطريقة لا تستهلك وقت ولا مجهود في عملها في المنزل، وتتمثل في التالي: