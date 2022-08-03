اتخلصي من جلد الوزة بخمسة جنيه بس من العطار

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تعد مشكلة جلد الوزة، من المشكلات الشائعة لدى السيدات، ولكن لا يوجد علاج نهائي لها، على الرغم من أن العلاجات التي يُشاع أنها تجدي نفعاً، يمكن أن تتسبب في حدوث قدر كبير من الالتهاب والاحمرار، ولكن لا توجد طريقة مؤكدة للتخلص من المشكلة، وهذا لا يعني أن حالة الجلد هذه غير قابلة للتغيير، ولكن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليل ظهورها، قد تتضمن بعض هذه الطرق استخدام مواد طبيعية مثل المرطبات والمقشرات، وكذلك يمكن استخدام مستحضرات كيميائية، مثل العلاجات الموضعية ، ولكن الأهم من ذلك، هو أن نتبع النصائح والطرق التي سنذكرها لكم عبر موقعنا في هذه المقالة.
خطوات إزالة جلد الوزة من الساق
يوجد عدة خطوات إزالة جلد الوزة من الساق وهي ما يلي :
- لتحقيق ملمس بشرة ناعم، من المهم ترطيبها وتقشيرها بانتظام ، تساعد المرطبات التي تحتوي على مادة اليوريا وحمض اللاكتيك على إزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم البشرة الجافة.
- هناك العديد من المواد التي يمكن استخدامها في التقشير الطبيعي التي يمكنك استخدامها لتحقيق نفس نتائج التقشير الاحترافي ، زيت الزيتون والسكر وخل التفاح وزبدة الشيا والقهوة كلها خيارات رائعة.
- يمكن أن يساعد الترطيب بشكل يومي في الحفاظ على صحة الجلد، للترطيب، ضعي الفازلين على الجلد، وغطيه بقطعة من الورق، واتركيه يجف لبضع ساعات. ثم اغسل الجلد جيدًا باستخدام صابون طبي وماء دافئ.
نصائح لمحاولة تجنب المشكلة
- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا لا يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، وشرب الكثير من الماء كل يوم ،النظام الغذائي الجيد هو مفتاح البقاء بصحة جيدة.
- عند غسل الجسم، استخدم صابونًا مصممًا خصيصًا للبشرة ، يفضل استخدام الصابون غير المعطر لتجنب الإصابة بالجفاف أو العدوى.
- يؤدي التعرض لفترات طويلة للشمس طوال اليوم إلى إمداد الشخص بفيتامين د، مما يساعد على تقليل حدة هذه المشكلة.
- هناك كريمات خاصة متوفرة تحتوي على واحدة من ثلاث مواد تستخدم لإذابة طبقة الكيراتين التي تسبب مشكلة جلد الوزة، هذه المواد هي تريتينوين واليوريا وحمض الساليسيليك اسيد.
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