بسكويت العشر دقائق صحي وسهل ولذيذ وهتحضريه في ثواني

صنع البسكويت في البيت من الأمور التي يظن بعض الأشخاص أنها صعبة ولا يمكن أن يتم تنفيذها في البيت، ولكن في الوقت الحالي لم يعد الأمر صعب كما يعتقد هؤلاء الأشخاص حيث إنه قد أصبح متاح تنفيذ هذه الوصفات بأسهل طرق، فكل ما يستلزمه الأمر هو أن يتم توفير المكونات اللازمة لعمل الوصفة واتباع الطريقة الصحيحة في التنفيذ، ولذلك فإننا اليوم سوف نقوم بتوفير قائمة بأهم المكونات التي تدخل في صنع بسكويت العشر دقائق كما أننا سوف نقوم بتوفير الطريقة الصحيحة في تحضيره، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات بسكويت العشر دقائق المنزلي

يستطيع كل الأشخاص أن يقوموا بتطبيق هذه الطريقة على الفور حتى يحصلوا على بسكويت في اسرع وقت وبدون مجهود كبير في ذلك، فعندما تقوم بشراء المكونات الخاصة بهذا البسكويت فإنك بهذه الطريقة تكون قد انتهيت من نصف الأمور المتعلقة بإعداده وتتمثل مكونات بسكويت العشر دقائق في الآتي:

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ملح صغيرة.

½ كوب زبدة.

¾ كوب حليب ويجب أن يكون الحليب كامل الدسم.

خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق

يمكنك أن تقوم بتحضير بسكويت العشر دقائق في البيت بكل سهولة كما أنها لا تتضمن خطوات عمل صعبة ومملة أو كثيرة، حيث أنه يجب عليك أن تبدأ في تحضير المكونات والمقادير التي قد قمنا بذكرها في البداية وبعدها يجب أن يتم الالتزام بتطبيق الخطوات بنفس الترتيب السابق وهو كالتالي: