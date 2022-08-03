نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي كنوز طبيعية وصفات تنعيم وترطيب البشرة وتفتيحها لجعلها مثل الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد النساء والفتيات في أغلب الأوقات على الوصفات الطبيعية في تفتيح البشرة، والجدير بالذكر أنه يجب أن يتم الانتباه بشكل جيد على نوع الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة حتى لا تضرها، ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوفير وصفات طبيعية يمكنكم الاعتماد عليها في تفتيح البشرة وتعطي نتائج مبهرة في وقت قصير، فقط كل ما يجب عليكم أن تقوموا به هو الالتزام بالمكونات التي نحتاج إليها في هذه الوصفات وطريقة الاستخدام الصحيحة التي سوف نقوم بعرضها عليكم.

وصفة العسل لترطيب البشرة وتنعيمها

تواجه البشرة كل يوم عدد كبير من المشكلات حيث أنها معرضة دائماً للجفاف والحروق الناتجة عن أشعة الشمس وغير ذلك من المشكلات، ولذلك فإنه يجب أن يتم الحفاظ على البشرة من كل هذه المشكلات ومعالجتها على الفور ومن بين سبل علاج البشرة وصفة العسل ويتم استخدامها بالطريقة التالية:

يتم الحصول على كمية مناسبة من عسل النحل ويجب أن يكون نوع أصلي غير مغشوش.

يتم بعد ذلك دهن الوجه والرقبة بالعسل.

يترك العسل على الوجه لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعدها يتم غسل الوجه جيداً بالماء ومع تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً سوف يظهر الفرق والنتيجة على الفور.

ويمكن أن يتم استخدام العسل بطريقة أخرى ومع مكونات أخرى ويتم الأمر كالتالي:

نحصل على بياض بيضة.

نقوم بخلط بياض البيضة مع كمية مناسبة من عسل النحل الأبيض.

يتم دهن هذا الخليط على الوجه والرقبة.

يترك الخليط على لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

يغسل الوجه جيداً بالماء والصابون للتخلص من رائحة البيض.

وصفة زيت شجرة الشاي لتنعيم البشرة وترطيبها

يمكن أن نحصل على نتيجة مبهرة في علاج البشرة بأكثر من طريقة ومن بين هذه الطرق هو زيت شجرة الشاي حيث لن يحتاج الأمر منك إلى مكونات كثيرة أو طريقة صعبة في الاستخدام وتتمثل مكونات هذه الوصفة في التالي:

زيت شجرة الشاي

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ج.

ويتم استخدام هذه المكونات معاً بالطريقة التالية: