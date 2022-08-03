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تعتبر مشكلة الشعر الزائد من أكثر المشاكل الجمالية التي يعاني منها كثير من البنات والسيدات التي تسبب لهم كثير من الإحراج، ويبحثن عن طرق مختلفة بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة وموجودة في البيت بدون ألم بدلا من استخدام الطرق التقليدية التي تسبب لهم مشاكل صحية واسمرار في مناطق الشعر مثل شفرات الحلاقة أو الشمع، لذلك يفضل الكثير منهم تحضير هذه الخلطات في البيت. مقادير عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الأبيض

ثلاث ملاعق من اللبن السائل

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي

كمية قليلة من ماء الورد طريقة عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به ثلاث ملاعق ملح الطعام وثلاث ملاعق وثلاث ملاعق لبن سائل ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على خليط متماسك.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على البشرة في اتجاه الشعر ونترك الخليط لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بإزالة الشعر في عكس اتجاه نمو الشعر باستخدام الماء الفاتر حتى نتخلص من جميع الشعر الزائد في الجسم أو الوجه.

بعد ذلك نقوم بترطيب البشرة باستخدام مرطب مناسب أو ماء الورد.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع للتخلص من الشعر الزائد. مقادير عمل وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد نصف ملعقة صغيرة من الفازلين

نصف ملعقة صغيرة من الحمص

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل

نصف ملعقة صغيرة من الكركم طريقة عمل وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد أولا نحضر وعاء ونضع به نصف ملعقة الفازلين والحمص والكركم وثلاث ملاعق اللبن السائل ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة في اتجاه نمو الشعر ونتركه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بإزالة الشعر في عكس اتجاه النمو باستخدام الماء الفاتر للتخلص من الشعر الزائد ونجففها جيدا ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل استخدام هذا الخليط مرة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل نتائج ونتخلص من الشعر الزائد. عمر شويل - جدة انسي الألم نهائيا بخلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه بكل سهولة - ثقفني

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