نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم بخطوات سهلة وبسيطة وهتصبحي زي القمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث تبحث الكثير من الفتيات عن الطرق الفعالة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي، وذلك بدون أي ضرر قد تسببه هذه المنتجات الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ولأن البشرة البيضاء هي حلم كل فتاة قد وفرنا لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، وهذه الوصفات تفيد البشرة بشكل كبير جدا وتعمل على تفتيحها بشكل ملحوظ فقط عليك اتباع هذا المقال.

وصفات جبارة لتفتيح البشرة بالكركم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة لتفتيح البشرة بشكل طبيعي بدون أي ضرر على البشرة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم الناعم.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على بشرة ناصعة البياض، وهذه الوصفة بسيطة جدا ومكوناتها متوفرة في كل منزل وتعطي نفس نتيجة أغلى المنتجات وبشكل آمن، والخطوات تتمثل في الآتي:

نحضر وعاء عميق ونضع به العسل وزيت جوز الهند.

تقلب المكونات السابقة جيدا حتى تتجانس تماما.

نضيف مسحوق الكركم مع التقليب جيدا حتى يتجانس مع باقي المكونات.

يتم تنظيف الوجه جيدا ثم يجفف ويتم بعدها توزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي.

نترك الخليط على الوجه لمدة تصل إلى عشرون دقيقة تقريبا.

بعد مرور الوقت يغسل الوجه جيدا حتى نتخلص من بقايا الخليط جيدا.

ثم يتم غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع بشرتك ويجفف الوجه برفق بفوطة قطنية.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

ماسك الكركم مع ماء الورد

هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من اللبن الرايب.

طريقة الاستخدام

من خلال بعض الخطوات يمكنك الحصول على بشرة بيضاء بمكونات بسيطة جدا وطريقة سهلة ونتائج مرضية، وذلك كما يلي: