ملعقة واحدة من النشا: تخلصك من المسامات الواسعة تقضي علي حبوب الوجه ٢٠٢٢

الحل السحري ملعقة واحدة من النشا , من مشاكل البشرة الأكثر انتشارا هي المسامات الواسعة التي تعطي الوجه مظهر غير صحي وتجعل الوجه غير صافي ده غير الأوساخ العالقة داخل المسامات والدهون الموجودة داخلها تملئ البشرة بالبثور السوداء من الصعب التخلص من هذه المشاكل ولكن الأن مع هذا الماسك الهائل سوف يحل لكي كل هذه المشاكل في ماسك واحد ووصفة واحدة .أيضا من مشاكل البشرة التي يعانون منها الكثير وخاصة الشباب في سن المراهقة وهي الحبوب التي تكون مألمه في الكثير من الأوقات مع هذا الماسك سوف نتخلص من هذه الحبوب المزعجة جدا ومن أثارها. ويمنحك هذا الماسك تفتيح فوري وخرافي للبشرة ويخلصك من حروق الشمس فهذا الماسك هو المعجزة وسوف نتعرف على هذا الماسك من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل الحل السحري ملعقة واحدة من النشا تخلصكم من جميع مشاكل البشرة وتحدي2022.

مكونات عمل الحل السحري ملعقة واحدة من النشا ليخلصكم من جميع مشاكل البشرة

نقدم مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة صغيرة من الدقيق.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الدقيق ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ربع كوب من الماء بتدريج ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي خفيف قليلاً . الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال .

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-.