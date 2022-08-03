نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة من أصل الطبيعة لا يظهر أي رائحة كريهة لمدة ٣ أيام في المقال التالي

في ظل الارتفاع الشديد في مستحضرات التجميل التي تتضمن العطور ومزيلات العرق وأدوات الماكياج التي لا غني عنها لفئة عريضة من المواطنين اتجهت الأنظار إلى مكونات الطبيعة لاستخدامها باعتبارها بدائل مفيدة للمنتجات الصناعية وخاصة بعد أن وصل سعر عبوة مزيل العرق إلى خمسين جنيها وسوف نعرض لكم أعزاءنا القراء في السطور التالية بعض المواد الطبيعية التي تتميز بفاعليتها في التخلص من رائحة العرق لفترة طويلة قد تصل إلى ثلاثة أيام. كريم مزيل العرق الطبيعي (وصفة مزيل العراق بالمسك) هناك الكثير من الأشخاص يجهلون فوائد الشبة للجسم حيث إنها تحتوي على كثير من الخصائص التي لا تجعلها تقضي على رائحة العرق فقط إلا إنها تعمل على تفتيح البشرة وتفتيح المسام المغلقة.

ويمكن الحصول على الشبة مطحونة من خلال محلات العطارة المنتشرة وخلطها بكمية قليلة من المسك ثم الاحتفاظ بها في علبة محكمة الغلق.

ويفضل الاحتفاظ بها في عبوة التلك الخاصة ببودرة الأطفال وذلك لسهولة استخدامها حيث انها هذه العبوة تحتوي على عدد من الثقوب. وصفة مزيل العرق بالليمون يتميز الليمون بفاعليته في تفتيح البشرة بالإضافة إلى إنه يدخل في إعداد مزيلات العرق باعتباره مكون هام من صنع الطبيعة ويمكنك استخدامه في هذا الغرض عن طريق تنظيف منطقة تحت الإبط جيدا.

تعتمد وصفة مزيل العرق بالليمون على خلط كريم مرطب مع عصير الليمون، حيث تقومي باستخدام الخليط في فرك تحت كل إبط وإذا كنت من الأشخاص الذين لديهم حساسية من استخدام الليمون يمكنك عصر الليمون وتخفيفه بالقليل من الماء أو تزويد نسبة الكريم.

ثم اغمسي كرة من القطن في المحلول وامسحي بها منطقة تحت الإبط وللحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. وصفة مزيل العرق بزيت اللافندر يعد زيت اللافندر من الزيوت العطرية التي تتميز برائحتها الزكية بالإضافة إلى إنه يحتوي على خصائص مبيضة للبشرة ويمنحها نعومة فائقة.

حيث يمكنك الحصول على زجاجة لافندر من أي محل من محلات التجميل وبعدها أحضري علبة صغيرة وضيفيه لملعقتين من الكريم المرطب واخلطيهم جيدا.

ثم احضري قطنة واغمسها في الخليط ومرريها على منطقة تحت الإبط بعد تنظيفها وسوف تلاحظين القضاء على رائحة العرق نهائيا. عمر شويل - جدة كريم مزيل العرق الطبيعي برائحة من أصل الطبيعة لا يظهر أي رائحة كريهة لمدة ٣ أيام - ثقفني

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