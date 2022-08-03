نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تطويل الشعر 10 سم في الأسبوع بالزيوت الطبيعية.. هيبقي زي رابونزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر بالزيوت، تعانى معظم السيدات من مشاكل الشعر الشائعة التي تشمل الشعر الخفيف وتساقطه ونموه بشكل غير صحي، وتلجأ عادة إلى استخدام الزيوت الطبيعية المستخرجة من الأعشاب المعروفة بأنها تساعد على زيادة كثافة الشعر وتطويله فى وقت سريع، والتي يفضل عادة استخدامها كحمام زيت قبل غسل الشعر بساعات من أجل امتصاص الشعر لها جيدا والاستفادة بفوائدها، فإذا كنتي تعانى من تقصفات الشعر ومشاكله وتحلمي بشعر قوى وطويل بشكل صحي وسريع، فإليك قائمة بأشهر الزيوت التي تعمل على تكثيف وتطويل الشعر والتمتع بشعر جذاب وصحي.

زيوت لتكثيف وتطويل الشعر

زيت الجوجوبا: يعد زيت الجوجوبا من أكثر الزيوت التي اشتهرت مؤخرا بفعاليتها فى تكثيف الشعر وتطويله سريعا، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية بصيلات الشعر ونموها بشكل صحي وهو ما يجعلك تتفادى مشاكل الشعر من التقصف والتساقط، كما له دور كبير فى القضاء على قشرة الشعر التي قد تسد المسام وتمنع نمو الشعر.

زيت الأرغان

يتميز زيت الأرغان بأنه يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين e والأحماض الدهنية، وجميعها مواد هامة جدا وضرورية لنمو الشعر والحفاظ علي صحته ولمعانه، ومن ثم يعمل على معالجة الشعر التالف وتكثيفه بشكل أسرع.

زيت اللوز

من المعروف عن زيت اللوز أنه غنى جدا بفيتامين e الذي لها دور هام فى تغذية بصيلات الشعر ونموها سريعا، إلى جانب احتوائه على الماغنيسيوم والأحماض الدهنية والبروتينات التي من شأنها التقليل من تقصف الشعر وعدم تساقطه.

زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تعمل على كثافة الشعر وترطيبه بشكل عالى لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، فهو يحافظ على بروتينات الشعر بنسبة كبيرة مما يؤدى إلى تقويتها وإطالتها بشكل سريع ومنعها من التقصف والتكسر، ويفضل استخدامه دائما قبل غسل الشعر عن طريق تدليك الشعر به ثم تركه لمدة ساعة على الأقل قبل الاستحمام.

زيت بذور العنب

يحتوى زيت بذور العنب على حمض اللينولييك الهام جدا للحفاظ على الشعر ومنعه من التساقط والتقصف، وبالتالي يساعد هذا الزيت فى تعزيز نمو الشعر وإطالته بشكل سريع.