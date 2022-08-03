نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بهارات السمك في البيت بطريقة سهلة هتنفع في تتبيلة السمك وهتديها طعم روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السمك من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وذلك بسبب مذاقه الرائع ولكن يفضل الكثيرين تناوله من الخارج وذلك بسبب خلطة البهارات اللذيذة، ولكن يمكن عمل خلطة بهارات السمك في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى مجهود كبير ولا تحتاج إلى وقت كبير وهي تعطي للسمك مذاق رائع ولذيذ للغاية، ولذلك حرصنا على تقديم لكي أكثر من وصفة لذيذة وشهية يمكنك من خلال تحضير بهارات السمك للحصول على وجبة مثالية في منزلك دون الحاجة لشرائها من المحلات.

طريقة عمل بهارات السمك في البيت

المكونات:

تتكون خلطة بهارات السمك من أشياء بسيطة للغاية وموجودة في جميع المنازل وهي:

1,5 معلقة كبيرة من الثوم البودر.

1,5 معلقة كبيرة من الكمون المطحون.

1,5 معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة.

معلقة كبيرة من الكركم.

معلقة صغيرة من البابريكا.

نصف معلقة صغيرة من الحبهان (الهيل) المطحون.

طريقة تحضير خلطة بهارات السمك:

أولا: يتم وضع جميع المكونات في المطحنة وخلطهم جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس وناعم.

ثانيا: ثم يتم استخدام البهارات بعد ذلك بكل سهولة ويمكن الاحتفاظ بها لحين استخدامها وهناك الكثير من الصوصات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل وذلك بجانب الطعام.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتميز سلطة الطحينة بمذاقها اللذيذ للغاية وهي تؤكل مع المشويات والاسماك والدجاج والكثير من الأكلات الأخرى وتتكون من أشياء موجودة في المنزل بكل سهولة ومن مكونات سلطة الطحينة ما يأتي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

٢ معلقة كبيرة من الخل.

٣ فصوص من الثوم ويتم هرسهم.

١ معلقة من الزيت.

٣ ملاعق من الدقيق.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير:

يتم وضع جميع المكونات في إناء ويتم خلطهم جيدا حتى يتم الحصول على قوام مناسب وتكون بذلك جاهزة للاستخدام. كما يمكن إضافة لها ملعقة وادة من تتبلية السمك للحصول على نكهة شهية عند تحضيرها.



طريقة عمل المستردة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول المستردة مع الدجاج والسمك والكثير من الأطعمة الأخرى، ولذلك يمكن تحضير المستردة في المنزل بسهولة ومكونات المستردة كالآتي:

المكونات:

كوب الا ربع من الخردل المطحون.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من البصل البودر.

معلقة صغيرة من الكركم.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من السكر.

رشة من الجنزبيل البودر.

طريقة التحضير: