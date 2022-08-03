طبق مميز على سفرتك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة بأبسط المكونات

طريقة عمل الأرز بالخلطة، لكل عشاق الأرز والذين يرغبون في تحضيره بوصفات جديدة ومختلفة، حيث تتعدد أنواع الأرز من بلدي وبسمتي فتقوم السيدات بالإبداع في إعداده بأكثر من طريقة، فيوجد الأرز السادة والأرز بالشعرية وكذلك الأرز الأصفر وغيرها من النكهات الرائعة والمختلفة التي يمكنك إعدادها في المنزل، علاوة على ذلك يمد الأرز بالبروتين والكربوهيدرات، بالإضافة إلى إمكانية إعداد أرز بالخلطة الذي يمكنك إضافة العديد من المكونات عليه والتمتع بمزاج رائع للغاية ويمكنك إضافة الكبدة عليه وغيرها من الإضافات الرائعة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل الأرز بالخلطة

يمكنك وبكل سهولة إعداد الأرز بالخلطة بمكونات سهلة للغاية وموجودة في كل منزل، بدلاً من تناوله في المطاعم، حيث أصبحت ربه المنزل تقدمه لعائلتها مثل الجاهز تماماً، والتي تتمثل في الآتي:

مقدار من ثلاث أكواب أرز مغسول جيداً.

نصف كيلو كبدة مقطعة قطع صغيرة.

مقدار بصلة مفرومة.

ملعقتين كبيرتين سمنة المضاف إليهم ملعقتين زيت.

مقدار ملعقتين من السكر.

ملعقة من القرفة.

رشه ملح.

القليل من الفلفل الأسود.

مقدار ثلاث أكواب من مرقة الدجاج وكذلك ماء.

مقدار كوب من اللوز وكذلك الزبيب للتزين.

طريقة تحضير الأرز بالخلطة

يمكنك تحضير الأرز بالخلطة بكل سهولة ويسر وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ووضعة على النار وإضافة الزيت، ثم تقوم بعد ذلك بإضافة البصل المفروم وتقوم بتقليبه وتركه دقيقة على النار.

قومي بإضافة الكبدة على البصل وتقلب جيداً وتضيف كل من الفلفل الأسمر والملح وكذلك القرفة وتتركها لتنضج تماماً.

ثم قومي بتشويح اللوز مع ملعقة زيت.

نقوم بإحضار وعاء وإضافة السمن وإضافة الأرز وتقوم بتقليبه جيداً، ثم تضيف الملح والفلفل الأسمر والسكر إليه يقلب حتى يصبح لونه غامق.

يتم إضافة القليل من الكبدة واللوز وكذلك الزبيب إليه، وإضافة المرقة ويقلب جيداً ويترك حتى تمام النضج على نار هادئة.

بعد تمام النضج يسكب في طبق ويزين باللوز والكبدة والزبيب.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الأرز بالخلطة وكذلك على مكونات الأرز وطريقة تحضيره بشكل سهل وسريع وذلك للتمتع بمذاق رائع للغاية.