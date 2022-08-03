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تهتم الكثير من الفتيات بالجمال سوء من خلال العناية بالبشرة أو العناية بأشياء أخرى في الوجه وتعد الرموش من الأمور المهمة والتي تتحكم في درجة عالية من جمال الفتاة وتحتاج الرموش إلى عناية خاصة من أجل تطويرها وتكثيفها، ولربما تغفل الكثير من الفتيات عن أهمية الوصفات الطبيعية في تطويل الرموش وتكثيفها ومن أشهر الوصفات التي تستخدم في العناية بالرموش هي الفازلين وفي هذا المقال سنتعرف على وصفات العناية بالرموش. مكون جبار مفعوله هائل لتطويل الرموش (وصفة زيت اللوز وفيتامين e لتطويل الرموش) المكونات: 3 كبسولات فيتامين e.

3 ملاعق من زيت اللوز. طريقة التحضير والاستخدام: في البداية يتم إحضار هذه المكونات ومن ثم يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ومن ثم وبعد أن نحصل على قوام جيد لهذه الوصفة نقوم بوضعها في علبة ماسكارا فارغة.

ومن ثم يتم استخدام هذه الوصفة في تفريش الرموش يشكل جيد.

يفضل استخدام هذه الوصفة بشكل يومي من أجل ضمان نتائج فعالة. وصفة فيتامين e وجل الألوفيرا لتطويل الرموش المكونات: ملعقة من جل الألوفيرا.

ملعقة من زيت الزيتون.

3 كبسولات فيتامين e. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر طبق صغير ومن ثم يتم مزج هذه المكونات جيدا فيه.

وبعد ذلك يتم سكب هذه الوصفة في علبة ماسكارا فارغة ويتم استخدامها يوميا قبل النوم. فوائد الفازلين للعناية بالرموش يمكن أن يتم استخدام الفازلين من خلال دهنه بواسطة قطعة من القطن لتطويل الرموش وهو من المكونات الطبيعية ذات الفوائد الكثيرة وتتمثل في فوائده في: يعتبر الفازلين مكون جيد لترطيب جفن العين كما أنه يعمل على القضاء على بعض الأعراض المصاحبة للمشاكل الجلدية.

يساعد على ترطيب الرموش وتكثيفها وهو من المكونات التي تحافظ على صحة الرمش وتمنعه من التكسر، كما أننا نلاحظ بمرور الوقت أنه يعمل على تطويل الرموش.

الفازلين من أهم المكونات التي تساعد على إزالة المكياج كما أنه يساعد على إزالة الرموش المصطنعة.

كما أنه يعمل على القضاء على القمل الموجود في الرموش.

عند استخدام الفازلين من الرموش يحذر من إيصاله إلى العين وذلك لأنه يضر بها. عمر شويل - جدة مكون جبار مفعوله هائل لتطويل الرموش هتبقي كثيفة جداً وحلوة من غير مسكرة - ثقفني

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