أفضل طريقة لعمل عجينة الفطائر الطرية الهشه مثل المخابز تماماً

طريقة عمل الفطائر الطرية، لكل عشاق المعجنات والتي يبحث عن أسهل طريقة لإعداد المعجنات في المنزل بكل سهولة ويسر، يمكنك تحضيرها بشكل سريع وبأقل التكاليف وبطريقة مضمونه وآمنه في المنزل، تتعدد طرق تحضير المعجنات ولكن عند إتباع الطريقة الصحيحة حيث يتم الحصول على عجينة ناجحة ورائعة، فيمكنك تحضير الفطائر في المنزل بطريقة سهلة والقيام بإضافة المكونات عليها للاستمتاع بأجود فطائر وغير مكلفة للغاية، حيث يفضل العديد من الكبار والصغار هذه الفطائر فتصلح أن تكون كوجبة فطار خفيفة أو بين الوجبات، كما تصلح هذه الوصفات كوجبات خفيفة في المدارس ولذلك يبحث العديد من الأمهات إلى إعدادها في المنزل وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل الفطائر الطرية

يمكنك وبكل سهولة إعداد الفطائر في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة والتي تكون كالآتي:

مقدار أربع أكواب من الدقيق.

ما يعادل كوب من اللبن الدافئ.

مقدار أربع ملاعق من الخميرة.

القليل من الماء الدافئ.

رشه ملح.

ملعقتين سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

ماء للعجن حسب الحاجة.

مقدار كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير الفطائر الطرية

يمكنك وبكل سهولة تحضير الفطائر الطرية مثل المخابز تماماً وأفضل وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر.

ثم يتم وضع الخميرة في كوب وإضافة الماء الدافئ والسكر إليها ويتم تقليبها جيدا حتى تختمر.

نقوم بإضافتها على الدقيق بشكل سهل وسريع.

يتم إضافة كل من اللبن والبيض والقيام بخلطهم جيداً.

ثم يتم سكب الماء بالتدريج لحين الحصول على عجينة متماسكة.

يتم عجنها جيداً والقيام بتكويرها ووضع القليل من الزيت من الجوانب وتغليفه، وتركها في مكان دافئ لحين أن تختمر ويتضاعف حجمها لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم تقومي بتقسيم العجينة إلى قطع متوسطة.

نأخذ قطعة ونرش دقيق ويتم فردها ويتم حشوها بالحشوة المفضلة، وتكور وترص في صينية مدهونه زيت ويتم إدخالها الفرن لتمام النضج.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الفطائر الطرية وكذلك مكوناتها البسيطة، كما تعرفنا على طريقة تحضرها وخبزها للحصول على أشهى فطائر طريه.