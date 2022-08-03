نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض فوري للجسم والوجه وإزالة البقع والتصبغات الموجودة في الجسم من أول استعمال في المقال التالي
كريم تبيض فوري للجسم، هي أحد الوصفات التي نقوم بالبحث المستمر عنها عبر مواقع العناية بجمال المرأة، حيث تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة مثالية وقوام مثالي، فلابد لذلك أن نهتم بالبشرة وجمالها وطريقة اشراقها، ولهذا يتم البحث عن أفضل الوصفات الفعالة التي تصلح للجسم والبشرة من خلال القضاء على البقع والمناطق السوداء، لأنها تسبب احراج كبير للمرأة، ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي الاختيار الأمثل ذو النتائج الرائعة التي تبهر كل من فكرت به، ثم قامت بتنفيذه للحصول على لون بشرة موحد وجميل.
كريم تبيض فوري للجسم والوجه
يمكن الاعتماد على وصفة الخليط الطبيعي لتبيض البشرة بسرعة، حيث أن هذه الوصفة سهلة التحضير، ويتم تحضيرها كما يلي:
المكونات
- ملعقتين من القرنفل.
- ملعقة من القهوة.
- 3 ملاعق من عصير الليمون.
- 2 ملعقة من الفازلين الطبي.
طريقة تحضير كريم تبيض فوري للجسم
- في المطحنة الكهربائية نقوم بطحن كلا من القرنفل والقهوة جيدا.
- في إناء صغير نقوم بتذويب الفازلين حتى يصبح سائل ناعم.
- نقوم بإضافة مسحوق القرنفل المطحون والقهوة المطحونة إلى خليط الفازلين السائل، ونقلبهم معا.
- ثم نقوم بإضافة عصير الليمون، ونقلب كافة المكونات حتى تمتزج.
- عند وجود أي تكتلات فيمكن إضافة بعض النقاط من زيت الزيتون.
- يتم تخزين هذا الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق داخل الثلاجة لوقت الاستخدام.
في الصباح يتم وضع طبقة من هذا الخليط الطبيعي المصنوع في المنزل على البشرة السمراء.
- ثم نقوم بتوزيع الخليط جيدا.
- نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماما.
- ثم يتم شطف البشرة بالماء المثلج، ويفضل أن يكون ماء ورد
- يفضل ترطيب البشرة بأحد المرطبات الطبيعية.
- تكرر الوصفة يوميا في الصباح أو قبل الخروج من المنزل للحصول على نتيجة مذهلة.
فوائد الكريمات الطبيعية للبشرة
تمتلك الوصفات الطبيعية الكثير من الفوائد الرائعة، حيث تتمثل فوائدها فيما يلي:
- هذه الوصفات لا تضر البشرة أو مسام الجلد، ولا تمتلك أي آثار جانبية، وهذا أمر يهم كل النساء.
- مكونات الوصفات الطبيعية متوفرة وغير غالية الثمن.
- خليط طبيعي ومنزلي لتبيض الوجه والجسم
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