كريم نيفيا والقهوة للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم نيفيا والقهوة للوجه، أن كريم نيفيا ومسحوق القهوة من أكثر المكونات شيوعا في مجال التجميل والعناية بالبشرة والجسم، لأن كل مكون منهما أثبت فعاليته بشكل عام وكفاءة كبيرة، وعند التحدث عند مشكلة البشرة السمراء فلابد من تحضير مسحوق القهوة الذي يقوم بتقشير خلايا الجلد الميت المتراكم على المسام، مما يؤدي إلى انغلاقها، كما أن القهوة تقوم بتوريد الخدود، وتعمل على تفتيح المناطق الداكنة وخاصة تحت العين وحول الفم، بينما يقوم كريم نيفيا بتفتيح البشرة بكفاءة واضحة من أول استخدام، ويعمل على إضافة لمعة واشراق كبير لمظهر الوجه، ولهذا فإن خليط القهوة مع كريم نيفيا يعد من أجمل الوصفات التي يجب تنفيذها بشكل مستمر لمعالجة جميع مشاكل الوجه وخاصة تفتيح البشرة السمراء.

كريم نيفيا والقهوة للوجه

يمكن تحضير خليط باستخدام كريم نيفيا والقهوة من أجل الحصول على بشرة بيضاء كما يلي:

المكونات

ملعقتين من القهوة المطحونة.

عبوة من كريم نيفيا.

5 ملاعق من جيل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

في نفس عبوة كريم نيفيا نقوم بإضافة باقي المكونات لها.

ثم نقلب المكونات معا حتى تتجانس.

يمكن الاحتفاظ بهذا الخليط داخل الثلاجة لوقت الاستخدام.

كل يوم في الصباح نقوم بوضع طبقة من الخليط على البشرة السمراء.

ثم نقوم بعمل حركات دائرية لمدة 3 دقائق متواصلة.

ثم نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نشطف البشرة بالماء البارد.

ثم نقوم بترطيب البشرة بزيت الزيتون.

تكرر الوصفة كل يوم قبل الخروج من المنزل لمدة شهر متواصل للحصول على بشرة مشرقة.

وصفة كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة

يعد هذا الخليط من أروع الوصفات لتفتيح البشرة بشكل سريع، حيث يتم تحضير خليط القهوة وكريم نيفيا كما يلي:

المكونات

ملعقة من مسحوق القهوة المطحونة.

ملعقة من كريم نيفيا.

زبادي

طريقة التحضير