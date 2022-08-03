مزيل عرق طبيعي بالشبة والمسك يخلصكم من رائحة العرق يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للأماكن الغامقة

مزيل عرق طبيعي بالشبة والمسك، هو من أفضل الوصفات التي تم انتشارها عبر مواقع نشر الفيديوهات المفيدة للمرأة، كما أن مزيل العرق الطبيعي الذي يتم تحضيره داخل المنزل يعتبر الحل الأمثل بدلا من مزيلات العرق الصناعية التي تحتوي على هيدروكسيدات كيميائية قوية على مسام الجلد، وتعمل على سد المسام واسمرار طبقات الجلد بالكامل، وقد تؤدي إلى هيجان البشرة، كما أنها غالية الثمن، على عكس مزيل العرق الطبيعي الذي يمكن تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة في جميع الأسواق التجارية العامة.

مزيل عرق طبيعي بالشبة والمسك

يعتبر مزيل العرق من أهم أدوات التجميل والعناية بالجسم في الصيف والشتاء، حيث أن طريقة تحضيره تتم من خلال تنفيذ الوصفة التالية:

المكونات

3 ملعقة من الشبه.

ربع كوب من زيت جونسون للأطفال.

مكعب مسك من محل العطار.

طريقة التحضير

نقوم بطحن مكعب المسك جيدا باستخدام السكينة أو المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم كالبودرة.

ثم نقوم بطحن الشبه أيضا بنفس الطريقة.

ثم نقوم بوضع المسك المطحون مع الشبه المطحونة في طبق عميق، ونضيف لهم زيت جونسون للأطفال، ونقلبهم جيدا.

ثم نحتفظ بالخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق.

عند الاستخدام نقوم بغسل الجسم جيدا من أي آثار للعرق.

ثم نقوم بدهن طبقة من الخليط على الجلد في منطقة تحت الإبط أو في المناطق الغامقة.

يعمل هذا الخليط على منع رائحة العرق نهائيا، وإضافة رائحة المسك الدائمة للجسم وللملابس طوال اليوم.

يفضل استخدام هذا الخليط بشكل يومي صباحا ومساءا للتمتع برائحة منعشة وجذابة.

طريقة أخري لعمل مزيل عرق طبيعي

يمكن تحضير مزيل عرق سريع ومنعش يعمل على قتل البكتيريا والميكروبات الجلدية، حيث يتم تحضير مزيل عرق طبيعي داخل المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 ملعقة بودرة جونسون للأطفال.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة من حامض الليمون.

ملعقة من بودرة انشانتر.

طريقة التحضير