طريقة الملح لعلاج الشيب والشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى

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طريقة الملح لعلاج الشيب، أن الملح يعتبر من أهم المكونات التي تقوم بتلوين الشعر الأبيض وتحوله إلى شعر ذو لون داكن مع كثرة المداومة عليه، وذلك لأن الملح يتكون من كلوريد الصوديوم أي من عنصري الكلور والصوديوم معا، ويعد كل عنصر منهما ذو نتيجة رائعة في تلوين وتغذية بصيلات الشعر، ولهذا فإن كافة وصفات الشعر المضاف لها الملح ناجحة بنسبة مائة في المائة، حيث أن الملح يحتاج إلى بعض العناصر الأخرى المساعدة له، وفي وصفة تلوين الشعر الأبيض فإن الملح قد يحتاج إلى بعض العناصر المغذية والمرطبة بفروة الرأس، وهذا للحصول على شعر مثالي وملون وجميل، فيمكن تنفيذ بعض الوصفات البسيطة المنزلية التي تقوم بتلوين الشعر الأبيض وتحوله إلى شعر أسود أو بني حسب الرغبة، وحسب طريقة التحكم في اللون.
طريقة الملح لعلاج الشيب
يمكن استخدام الملح للقضاء على الشعر الأبيض كما يلي:
المكونات
- نصف كوب من الحنة.
- نصف كوب من الملح الأبيض الناعم.
- كوب من مغلي الشاي الأسود.
طريقة التحضير
- يتم عجن كافة المكونات السابقة معا.
- ثم يتم وضع الخليط على الشعر لمدة 5 ساعات.
- ثم يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.
- تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.
أسباب ظهور الشعر الأبيض للرجال والنساء
توجد مجموعة من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض عند الرجال والنساء، حيث أن أشهر تلك الأسباب ما يلي:
- التقدم في العمر.
- نقص نسبة عنصر الميلانين الذي يقوم بإعطاء الشعر اللون الأصلي الذي تواجد عليه طوال العمر.
- قد يحدث الشيب أيضا قبل عمر الثلاثون بشكل مبكر بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام السريع من المطاعم.
- كثرة تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين زائد مثل الشاي والقهوة والنسكافيه والبهارات الغذائية.
- إصابة الغدة الدرقية بخلل أو اضطراب.
- الإصابة بمرض البهاق.
- الإصابة بمرض الأورام الليفية.
- الإصابة بمتلازمة تصلب الجلد وهو أحد الأمراض العضوية.
- تأثر الشعر بالعامل الوراثي من الأب أو الأم في ظهور الشيب المبكر.
- كثرة وضع الشعر تحت أشعة الليزر.
- التدخين وتعاطي المخدرات.
- كثرة استخدام مجفف الشعر الكهربائي لتجفيف الشعر وفرده.
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