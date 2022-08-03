نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي ملعقة واحدة من خلطة لتنعيم اليدين وتبيضها لأيادي ساحرة لن تصدقي نفسك من جمالها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليدين من أهم مظاهر الجمال والأنوثة لذلك يتم البحث بشكل كبير من قبل الفتيات أو السيدات عن خلطة لتنعيم اليدين وتبيضها للحصول على مظهر جذاب وجميل وملمس ناعم أنثوي أيضًا، ونظرًا لأن استخدام المواد الكيميائية يسبب الكثير من الأضرار للجلد يفضل استخدام المواد الطبيعية ومن خلال هذا المقال نعرض خلطات طبيعية فعالة.

خلطة لتنعيم اليدين وتبيضها

يمكنك الحصول على يدين بيضاء وناعمة من خلال الانتظام على استخدام بعض الوصفات التالية.

خلطة السكر والليمون

السكر له قدرة كبيرة على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، كما أن الليمون يعمل على تبييض البشرة لذلك تعتبر هذه الخلطة فعالة بشكل جيد.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من السكر الأبيض الخشن.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

قطرات من زيت الزيتون الخام.

طريقة التطبيق

يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها وتقليبهم جيدًا حتى يتجانس الخليط.

يتم غسل اليدين بالماء الفاتر وتجفيفها بشكل بسيط حتى تكون رطبة أثناء وضع الخليط عليها.

يوضع الخليط على اليدين ويفرك به الجلد بحركات دائرية للتخلص من الجلد الميت.

يترك الخليط على اليدين لمدة عشرة دقائق وبعدها يتم غسل اليدين جيدًا من الخليط.

يفضل استخدام مرطب بعد تجفيف اليدين لعدم الإصابة بالالتهاب.

خلطة العسل والجلسرين

كل من العسل والجلسرين لهم تأثير كبير على ترطيب البشرة وتنعيمها ويمكن الحصول من الخليط على نتائج جيدة.

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم إضافة العسل إلى الجلسرين ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

يتم وضع الخليط على اليدين بالكامل ويفضل ارتداء قفازات لليدين لكي يتم الاحتفاظ بفوائد الخليط.

يترك الخليط على اليدين مدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر جيدًا.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد غسيل اليدين.

للحصول على أفضل النتائج لا بد من استخدام هذه الوصفة ثلاثة أيام متتالية قبل النوم.

في نهاية مقال خلطة لتنعيم اليدين وتبيضها يوجد الكثير من الخلطات التي تعطي أفضل نتائج في التبييض والتنعيم وذكرنا بعض منها، وطريقة الاستخدام والمكونات، والمدة الزمنية التي لا بد من الالتزام بها للحصول على النتائج المطلوبة.