نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجعليه فواح.. تعطير الشعر طبيعيا بطرق سهلة وفعالة بدون مواد ضارة أنسي الاحراج امام الناس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشعر عند معظم السيدات علامة من علامات الجمال، لأنه يعطيها ثقة بنفسها ويزيد من أنوثتها، وفي فترة الصيف مع مرور الوقت يتعرض الشعر لكمية كبيرة من العرق التي تنتج من الزيوت الصناعية والأتربة العالقة في الهواء مما يصدر عنه رائحة كريهة في فروة الرأس، كما أن تنظيف الشعر يوميا غير عملي ويفقده الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذيته، فمن الضروري البحث عن طرق أخرى لتعطير الشعر طبيعيا والحفاظ على رائحة الشعر بدلا من اللجوء إلى العطور الصناعية التي تعمل على تدمير الشعر وتقصفه.

تعطير الشعر طبيعيا

تبحث اغلب النساء حول أسهل وأفضل طرق تعطير الشعر بطريقة آمنة بمواد طبيعية بسهولة لذلك نعرض لكم طريقتين مختلفتين لتعطير الشعر بدون مواد كيمائية خطيرة على الشعر وفروة الراس وإليك الطرق كالتالي:

خلطة الزيوت عطرية لتعطير الشعر

وصفة الزيوت العطرية الطبيعية، إذا كنتي ترغبين في الحصول على تعطير الشعر فأليك بعض الزيوت:

زيت اللافندر يعمل على تحفيز نمو الشعر وتجديد الخلايا وأيضا يحتوي على مضادات للبكتريا لتطهير فروة الرأس، بالإضافة إلى رائحته الجذابة.

وزيت النعناع يساهم في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وزيادة بصيلات الشعر بالإضافة الى رائحته الخلابة.

زيت الروزمارى من الزيوت الهامة لنمو الشعر ويعمل على زيادة كثافته.

وزيت الجوجوبا من الزيوت التي تعالج تقصف وجفاف الشعر ويرطب الشعر وفروة الرأس لاحتوائه على أوميغا 3.

زيت الليمون فهو يساعد على علاج قشرة الشعر.

وزيت شجرة الشاي فهو زيت مضاد للبكتيريا والفطريات وأيضا يعالج قشره الشعر ويزيل الدهون والأوساخ المتراكمة في البصيلات.

زيت الصندل يساعد في علاج أطراف الشعر المتقصفة.

وزيت الزعتر من الزيوت الهامة لنمو الشعر ويساعد في علاج داء الثعلبة.

كيفية استخدام الزيوت العطرية للشعر لتحقيق أقصى استفادة

نضع عده قطرات من الزيت العطري مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويتم مزج الزيوت جيدا.

بعد ذلك نضع خليط الزيوت على فروة الرأس وندلك بلين ولطف.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يفضل تغطية الشعر بفوطة ساخنة.

ثم نغسل الشعر بالشامبو ونشطفه بالماء البارد.

بعد ذلك يستخدم حمام الزيت مرتين في الأسبوع.

وصفه المخمريه بالمسك الأحمر

حتى تحصلي على رائحة شعر طوال اليوم جذابة فيجب دهن أطراف الشعر وهو مبلل بكمية قليلة من المخمريه بالمسك الأحمر ويمكن تحضيره في المنزل من خلال الاتي:

المكونات:

مبشور مكعب المسك الأحمر.

ماء ورد.

فازلين طبي.

طريقة التحضير:

نضع مبشور مكعب المسك الأحمر مع ماء الورد مع الفازلين الطبي على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر حتى الذوبان

بعد ذلك نضيف معلقة من الجلسرين السائل الى الخليط السابق مع التقليب.

ثم نضع المخمرية في عبوة نظيفة.

وفى الختام عرضنا لكم تعطير الشعر طبيعيا بطريقتين مختلفتين بالزيوت العطرية وطريقة عمل المخمريه بالمسك الأحمر وتمتعي بشعر عطر ورائع بسهولة بدون مواد ضارة على الشعر وفروة الراس.