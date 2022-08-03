كوني قمر 14.. كريم وجه القمر الاصلي لوجه مشرق وصافي بطريقة طبيعية كوني افتح 5 درجات

يعتبر كريم وجه القمر الاصلي من أفضل الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها بشكل كبير من قبل الكثير من السيدات لأنه يعطي نتائج مبهرة في تفتيح الوجه وإعطائه النضارة والحيوية التي لا يمكن الحصول عليها من استخدام أي نوع كريم آخر، وهو يتكون من مواد طبيعية لا تسبب أي ضرر للبشرة، وذلك على عكس الكريمات الصناعية.

كريم وجه القمر الاصلي

يتكون هذا الكريم من عدة مكونات طبيعية يمكن استخدامه على البشرة بكل أمان وبدون أي قلق ويتم تحضيره واستخدامه كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من اللبن.

و2 ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

3 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة عمل خلطة وجه القمر للتبييض

يتم وضع المواد الجافة مع بعضها وهي الدقيق والنشا والكركم، ويتم وضع المواد السائلة مع بعض أيضًا.

بعد ذلك يضاف اللبن وعصير الليمون إلى الخليط الجاف ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

بينما لابد من الحصول على قوام كريمي يمكن تطبيقه على الوجه بكل سهولة

ولكن في حالة كان الكريم سائل قليلًا يمكن إضافة النشا، وإذا كان جاف قليلًا يمكن إضافة اللبن حتى يتم ضبط القوام.

بعد ذلك يوضع الكريم في علبة زجاجية نظيفة وجافة للاحتفاظ به في الثلاجة لكي يتم استخدامه عدة مرات

ولكن لا يتم إخراجه من الثلاجة إلا في حالة الاستخدام فقط وبعدها يوضع في الثلاجة مرة أخرى.

بينما قبل استخدام الكريم لابد من تنظيف البشرة جيدًا وذلك من خلال غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة وذلك للتخلص من آثار المكياج والكريمات القديمة.

بعد ذلك نخرج الكريم من الثلاجة ويتم تطبيقه على البشرة ويمكن تطبيقه على الرقبة أيضًا.

كما يفضل استخدام الكريم في المساء ويترك طوال الليل حتى الصباح.

ثم يغسل الوجه في الصباح للتخلص من آثار الكريم.

كما يمكن استخدام هذا الكريم على الوجه يوميًا للحصول على نتائج مبهرة في التخلص من الاسمرار والهالات السوداء والحصول على وجه مشرق بدون أي آثار جانبية.

في نهاية مقال كريم وجه القمر الاصلي يمكن استخدامه بشكل يومي بكل أمان لأن يتكون من مواد طبيعية وغير ضارة للبشرة، وعند استخدامه يتم الاستغناء عن جميع الكريمات الصناعية التي كانت تستخدم والتي كانت لها تأثير ضار على البشرة.