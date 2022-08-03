نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة ولذيذة.. كفتة البطاطس المقلية المقرمشة المتماسكة بدون لحم اقتصادية والطعم خرافي في المقال التالي
إن البطاطس من أشهر الأكلات التي يعشق تناولها معظم الناس، وأهم ما يميزها أن لديها أكثر من طريقة مختلفة لإعدادها، وبناء على ذلك سنقوم بطرح طريقة مميزة لعمل كتفة البطاطس المقلية داخل هذا المقال، وذلك بعد فشل الكثير من الناس في عمل تلك الوصفة بنفس طريقة المطاعم المشهورة بها.
كفتة البطاطس المقلية
كي نتوصل إلى مذاق كفتة البطاطس اللذيذة، فعلينا الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرهما بالصورة الآتية:
المقادير
- 2 ثمرة من البطاطس كبيرة الحجم.
- كوب من الدقيق.
- صفار بيضة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المجففة المطحونة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- عودان من البصل الأخضر مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.
خطوات التحضير
- في بداية الأمر نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا بواسطة الماء، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة بالبطاطس.
- ومن بعدها نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف به كمية من الماء ونضع بداخله البطاطس المقشرة، ويتم رفع هذا الوعاء على النار، حتى يتم سلق البطاطس بالشكل المطلوب.
- وبعد أن نتأكد من أن البطاطس قد تم سلقها، فهنا نقوم بتصفيتها من الماء، ويتم تركها جانبًا حتى تبرد تمامًا.
- ثم نقوم باستعمال شوكة حتى نهرس البطاطس المسلوقة داخل وعاء عميق.
- وبعدها نقوم بإضافة صفار البيض والبصل الأخضر والبقدونس والكزبرة الخضراء والشبت والثوم والدقيق، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات مع البطاطس.
- ثم نقوم بوضع التوابل إلى خليط البطاطس، وذلك مع الخلط باستمرار.
- وبعدها تأتي خطوة تشكيل كرات متساوية من كفتة البطاطس.
- ومن بعد ذلك نقوم برفع مقلاة بها كمية من الزيت على النار، وبعد أن يتم تسخين الزيت فهنا نقوم بوضع كرات البطاطس داخل المقلاة.
- وبعد أن نلاحظ أن كرات البطاطس قد تحولت إلى اللون الذهبي، فهنا تكون جاهزة للخروج من على النار، ويتم تجفيفها من الزيت، وبذلك تكون جاهزة للتناول.
وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل الوصول إلى مذاق لذيذ من كفتة البطاطس المقلية، فنجاح تلك الطريقة يكمن في وضع كمية الدقيق المناسبة لتماسك كفتة البطاطس، ومن الممكن أن يتم وضع لحم مفروم أو صدور دجاج لتلك الوصفة.
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