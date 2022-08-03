لوجه أبيض كالقمر.. ماسك كريم نيفيا والليمون لبشرة نضرة بدون مسام واسعة أو تجاعيد وبياض سريع جداً

إن الدراسات الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة قد أثبتت أن كريم نيفيا لديه عامل السحر في علاج عددًا من المشكلات التي تعاني منها البشرة دون أن تتعرض البشرة لأي آثار جانبية، ومع إضافة الليمون لكريم نيفيا، فهذا الأمر يعطي للبشرة فوائد مهولة، وعلى هذا الأساس سنقوم بعرض طريقة إعداد ماسك كريم نيفيا والليمون بالمنزل خلال هذا المقال.

ماسك كريم نيفيا والليمون

كي نقوم بتفتيح البشرة وإعطائها التغذية المطلوبة وحمايتها من حب الشباب والبثور السوداء، فعلينا الالتزام بكافة الأمور الآتية:

مكونات الماسك

نصف علبة من كريم نيفيا.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الماسك

نقوم أولًا بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله الحليب البودرة وعصير الليمون، ومن ثم نقوم بتقليبهما جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف علبة كريم نيفيا إلى خليط عصير الليمون والحليب البودرة، وذلك مع الخلط باستمرار حتى نتحصل على خليط متجانس تمامًا.

ومن بعدها نقوم بغسل البشرة جيدًا بالماء الدافئ، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة بها.

ثم نقوم بتدليك البشرة جيدًا بخليط كريم نيفيا والليمون، ويتم ترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعدها نقوم بشطف البشرة جيدًا بالماء، وسنتحصل على النتائج المطلوبة، وذلك بعد أن نلتزم بوضع هذا الماسك بشكل يومي.

ويفضل استعمال كريم مرطب بعد إتمام تلك الطريقة، حتى نقوم بإعطائها اللمعان المطلوب.

ونجد أن هذه الطريقة تكاد تكون حل أمثل للتخلص من الزيوت الزائدة عن الحد والتي تواجها البشرة الدهنية بالتحديد.

فتلك الطريقة تقوم بشد البشرة بالشكل المطلوب، والتخلص من أي تجاعيد ظاهرة بالبشرة.

فهذا الماسك يعد بمثابة مطهر للبشرة، حيث يعمل على تفتيحها، بالإضافة إلى القضاء نهائيًا على البكتيريا المتسببة في مشكلات البشرة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم الدور السحري الذي يلعبه ماسك كريم نيفيا والليمون في القضاء على كافة مشكلات البشرة المزعجة، وأهم ما يميز ذلك الماسك، هي السهولة في تحضيره داخل المنزل بدلًا من التوجه إلى مراكز التجميل، كما يحافظ هذا الماسك من تعرض البشرة لأي أثار جانبية، لذلك يجب علينا الالتزام بكافة الأمور التي قمنا بذكرها في السابق.