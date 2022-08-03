طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المطاعم من المنزل لذيذ وطري بخطوات بسيطة

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طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المطاعم، من الوصفات الشهية واللذيذة جدا التي يتم نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناولها هي الشيش طاووق ويمكن تحضيرها باللحمة و بقطع الفراخ وكلتا هذه الطرق شهية جدا، ولكننا حرصنا على تقديم طريقة عمل الشيش طاووق الفراخ بتتبيلة سهلة وسريعة ولذيذة جدًا سوف تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم مميز جدًا تجعلها طرية من الداخل مثل المطاعم، كما أنها من الوصفات التي يمكنك تحضيرها في التجمعات والمناسبات والسفر لأنها من الوصفات السريعة والشهية جداً ولا تأخذ وقت كبير أثناء تحضيرها، وسنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير الشيش طاووق بالفراخ.
مقادير الشيش طاووق
الشيش طاووق من أحلى وأطعم الوصفات السريعة واللذيذة والشهية جداً، التي يحبها الأطفال و الكبار، يمكنك تحضيرها بقطع الدجاج أو قطع اللحم، كما أنها من الوصفات المغذية جدًا يضاف اليها الخضروات التي تزيد من قيمة الوجبة الغذائية، ويمكنك تناولها لجانب المكرونة بالصلصة أو بالخبز كما تفضلين، وسنقدم لكم تتبيلة رائعة، مكوناتها هي:
- كيلو اوراك مخلية.كوب زبادى.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من الحبهان المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر.
- ملعقة كبيرة بابريكا.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة خل.
بصل.
- طماطم مكعبات.
- فلفل رومى ألوان.
طريقة عمل الشيش طاووق
- في البداية نأتي أوراك الدجاج ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم ومتساوية.
- في وعاء كبير نضيف كوب الزبادي و الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودر.
- نخفق هذه المكونات جيدًا مع بعضهم ثم نضيف الخل الأبيض و الزيت والبابريكا والزعتر و الحبهان و القرفة.
- ثم نخلط مكونات التتبيلة معا من بعضهم.
- بعد ذلك نضيف قطع الدجاج ونخلط التتبيلة مع الدجاج جيدًا.
- نغطي على الدجاج ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نأتي بـ أسياخ الشيش طاووق المنقوعة في الماء لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطعة من الدجاج ثم بصل وطماطم وفلفل رومى ثم قطعة من الشيش طاووق ونستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.
- فى صينية مدهون بقليل من الزيت نقوم بوضع أسياخ الشيش طاووق.
- ثم توضع الصينية فى الفرن ويكون ساخن وتكون الصينية مغطاة بالفويل وبعد مرور ربع ساعة نرفع الفويل.
- بعد ذلك نشعل الشواية لكى يأخذ الشيش طاووق لون الشوي من جميع الجوانب، ثم يقدم ساخن بجانب الأرز الأصفر وبالصحة والهنا.
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