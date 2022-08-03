طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المطاعم من المنزل لذيذ وطري بخطوات بسيطة

طريقة عمل الشيش طاووق الأصلي مثل المطاعم، من الوصفات الشهية واللذيذة جدا التي يتم نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناولها هي الشيش طاووق ويمكن تحضيرها باللحمة و بقطع الفراخ وكلتا هذه الطرق شهية جدا، ولكننا حرصنا على تقديم طريقة عمل الشيش طاووق الفراخ بتتبيلة سهلة وسريعة ولذيذة جدًا سوف تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم مميز جدًا تجعلها طرية من الداخل مثل المطاعم، كما أنها من الوصفات التي يمكنك تحضيرها في التجمعات والمناسبات والسفر لأنها من الوصفات السريعة والشهية جداً ولا تأخذ وقت كبير أثناء تحضيرها، وسنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير الشيش طاووق بالفراخ.

مقادير الشيش طاووق

الشيش طاووق من أحلى وأطعم الوصفات السريعة واللذيذة والشهية جداً، التي يحبها الأطفال و الكبار، يمكنك تحضيرها بقطع الدجاج أو قطع اللحم، كما أنها من الوصفات المغذية جدًا يضاف اليها الخضروات التي تزيد من قيمة الوجبة الغذائية، ويمكنك تناولها لجانب المكرونة بالصلصة أو بالخبز كما تفضلين، وسنقدم لكم تتبيلة رائعة، مكوناتها هي:

كيلو اوراك مخلية.كوب زبادى.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خل.

بصل.

بصل. طماطم مكعبات.

فلفل رومى ألوان.

طريقة عمل الشيش طاووق