كيف اسوي بان كيك هشة وطرية وأحلى من الجاهز بمكونات بسيطة واقتصادية في كل منزل

كيف اسوي بان كيك من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها داخل عمليات البحث، وذلك بسبب فشل إعداد هؤلاء الناس في التوصل إلى مذاق البان كيك اللذيذ، حيث يعتبر البان كيك من أكثر الحلى التي يعشق تناولها معظم الناس، فسوف نقوم بعرض طريقة بسيطة لإعداد البان كيك داخل هذا المقال.

كيف اسوي بان كيك

إليكم الإجابة المثلى لهذا السؤال من خلال الالتزام بتلك الطريقة الآتية:

المقادير

كوب من الدقيق الناعم.

بيضة.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

خطوات التحضير

تتمثل أولى خطوات التحضير باستخدام المضرب الكهربائي حتى نقوم بخفق البيض جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الزبدة السائلة والحليب للبيض المنفوش، وذلك مع الخلط باستمرار.

وبعدها نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج باودر والملح والسكر للخليط السائل، وذلك مع الخلط بشكل مستمر، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

ويتم ترك الخليط جانبًا حتى يرتاح بعض الشيء لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة، فيجب أن نتحصل على قوام سائل لخليط البان الكيك، فهذا هو المطلوب.

وبعدها نقوم برفع المقلاة على النار، ويتم دهن المقلاة بكمية بسيطة من الزبدة.

ومن بعد أن يتم التأكد من تسخين المقلاة، فهنا نقوم بوضع قطرة من الماء على المقلاة، حتى نتأكد من تسخين المقلاة بالشكل الكافي، حتى يتم نضج البان كيك بالصورة المطلوبة.

ثم نقوم بوضع ربع كوب من الخليط الخاص بالبان كيك داخل المقلاة، وبعدها نقوم بتحريك المقلاة، وذلك بهدف توزيع الخليط بالشكل المتساوي على المقلاة.

ومن بعد أن تظهر الفقاعات بالبان كيك، فهنا نقوم بتقليبها على الوجه الآخر، وذلك بهدف تسويتها على الجانبين.

وبعد ذلك ستكون البان كيك جاهزة للخروج من على النار، ويتم تكرار تلك الخطوات، حتى نتخلص من كمية خليط البان كيك.

ويتم تقديمها ساخنة مع كمية من العسل والفواكه والشوكولاتة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم إجابة سؤال كيف اسوي بان كيك مميز داخل المنزل بنفس طريقة أشهر المطاعم المتخصصة في إعداد البان كيك، فنجاح البان كيك يكمن في الالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بذكرها داخل هذا المقال.