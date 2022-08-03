فكرة عبقرية لتسوية الكوارع واللحوم بسرعة البرق في 10 دقائق مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة

اللحمة كل نعرف أنها تأخذ وقتا طويلا في التسوية وعلى وجه الخصوص إذا كان نوع اللحمة كبير في السن، ولكن توجد بعض النساء لا تعرف نوع اللحمة جدا، ولا تفرق بين اللحمة الكبيرة في السن واللحمة الصغيرة، وتضع ربة المنزل اللحمة على النار تنتظر ساعات وساعات لكي تتم عملية التسوية إلا أنها مازلت ليس مستوية ولذلك وجدنا أن الكثير من النساء يبحثن على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما هي الطريقة المثلي لتسوية اللحمة مهما كان نوع، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة سر التسوية.

مكونات سر تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق

الجميع يعرف أن الكوارع تستغرق الساعات الطويلة على البوتجاز لكي يتم تسويتها جدا، ولكن في بعض الأوقات نريد أن يتم تسوية الطعام سواء اللحمة أو الكوارع بسرعة لأننا لا نمتلك الوقت الكافِ في الانتظار، وكذلك نحن جئنا لكم بالوصفة السحرية التي سوف تجعل اللحمة والكوارع كما تشاءين وأكثر لأننا دائما نريد أن تكون ست البيت في راحة مستمرة للغاية، ولا شيء يقف عائقا أمامها أيضا، ونحن سوف نقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تسوية اللحمة أو الكوارع في المنزل، مع العلم أن نفس خطوات اللحمة هي نفس خطوات الكوارع وإليكم المكونات:

كمية اللحمة المطلوبة.

ملعقة كبيرة من التوابل المشكلة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة من الخل.

ملح الشورية على حسب الرغبة.

حبة واحدة من الطماطم البصل والكرفس.

خطوات تسوية اللحمة والكوارع بسرعة البرق

يجب عليكم اتباع الخطوات الآتية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتسوية:

يجب وضع وعاء على النار به كمية ماء مناسبة ونتركها حتى يتم الغليان.

نضع فيه البصل بعد التقطيع.

نضع فيها الطماطم أيضا.

نضع فيها الكرفس.

نتركهم لمدة خمسة دقائق في الماء.

نضع بعد ذلك السكر والخل.

نضع بعد ذلك السكر والخل. نضع اللحمة بعد ذلك مهما كان حجمها.

نتابعها من حين إلى أخر.

نتابعها من حين إلى أخر. يجب أن نضع الملح قبل التسوية النهائية بخمسة دقائق فقط.

كمل ذكرنا في المقال طريقة نسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال دقائق فيمكن وضع ملعقة السكر. تساعد على جعل اللحوم مستوية وطرية فتعاني الكثير من السيدات من تواجد صعوبة في نسوية اللحوم لذلك يمكن وضع هذه الطريقة ووضع السكر لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق خلال دقائق من الأستعمال لذلك عليك وضع هذه الطريقة لتسوية