صاروخ التبيض.. كريم البنجر والنشا لتبيض البشرة وتوريد الخدود والشفايف وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال

كريم البنجر والنشا لتوريد الشفايف والخدود طبيعيا وتبيض الوجه ، البنجر من أكثر أنواع الخضروات التي تحتوي على نسبة حديد عالية جدا، لأنها يمد الجسم بالنسبة التي يحتاجها لزيادة الدم في الجسم، فهو يعتبر أفضل بكثير من الأدوية التي نأخذها لزيادة الدم في الجسم، ولكن نحن جئنا اليوم بالحديث عن البنجر ولكن لتناول ثمرة البنجر، ولكن نحن نتحدث عن كريم البنجر الذي انتشر بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب نتيجة الفعالة التي لا مثيل لها لتوريد الخدود بشكل طبيعي ويستمر على الوجه أكثر من 24 ساعة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم البنجر والنشا في توريد الخدود والشفايف

النشا أيضا له مفعول هائل في ترطيب الشفاه ولذلك أصبحنا نستخدمه في الكثير والكثير من الوصفات التي نقدمها لكم من خلال موقعنا المتميز، نحن نتحدث اليوم عن كريم البنجر والنشا والذي يعتبر سحر ولا يوجد مثله في الكريمات الكيميائية أيضا، ونحن نقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الجمال والرشاقة والأناقة، ونريد أن تكون الفتاة في البيت مثل القمر بدون وضع أي مواد كيميائيّة تضر البشرة على الإطلاق، والآن سوف نقدم لكم مكونات كريم البنجر والنشا الرائع والمذهل في توريد الخدود والشفاه أيضا، وتتلخص المكونات في:

حبة كبيرة من البنجر.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير الكريم في المنزل

نحن دائما نقدم الوصفات بطريقة سهلة بدون تقعيد حتى يسهل على أي ربة منزل تحضيرها بدون الحاجة إلى مساعدة من أي شخص مهما كان قريب منها، وتتلخص الخطوات في:

نضع البنجر بعد تقطيعه في الخلاط ويتم خلطه حتى يصبح عصير.

يجب تصفية البنجر وبعد ذلك نضع باقي المكونات عليه.

يجب التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الكريم في علبة نظيفة.

نضع الكريم في علبة نظيفة. يجب غسل الوجه جيدا قبل وضع الكريم.

يستخدم هذا الكريم مرة في الصباح ومرة في المساء باستمرار للحصول على النتيجة المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل ما كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف بالكثير من الفتيات تبحث عن طريقة تجعل الوجه ابيض وخالي من البقع الداكنة والتجاعيد بذلك يمكن وضع هذه الطريقة المستخدمه التي تساعد على الحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد من أول استعمال كما يمكن وضع البنجر والنشا علي الشفايف تساعد على توريد الشفايف والخدود منو