نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الاميرات.. خلطة تبييض اليدين بالجليسوليد بطريقة فعالة والنتيجة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن خلطة تبييض اليدين بالجليسوليد الذي يعتبر واحد من أفضل الكريمات التي ينصح أطباء الجلد باستخدامه نظرًا للفوائد الكثيرة الموجودة به والتي يمد البشرة بها والتي من أهمها إعطاء البشرة الترطيب اللازم له لاحتوائه على الجلسرين، بالإضافة إلى إنه يعمل على تبييض البشرة عند إضافة بعض المواد الطبيعية له.

خلطة تبييض اليدين بالجليسوليد

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي يدخل فيها كريم جليسوليد والتي يمكن الحصول منها على أفضل نتائج في التبييض.

خلطة كريم جليسوليد والليمون

إضافة الليمون إلى الجليسوليد له نتائج فعالة في التبييض وذلك لأن الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من كريم جليسوليد.

وملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون الخام.

وملعقة كبيرة واحدة من الماء.

طريقة التطبيق:

نخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتم الحصول على خليط له قوام كريمي.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على اليدين مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف الخليط تمامًا.

ثم يتم تدليك اليدين بحركات دائرية حتى يتم فرك الخليط.

بعد ذلك تغسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من أثر الخليط تمامًا.

كما يمكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

وسوف تلاحظين النتيجة بعد فترة قصيرة من الاستخدام.

خلطة كريم الجليسوليد وزيت اللوز

يعمل زيت اللوز على تبييض البشرة بشكل، ويستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

علبة كريم جليسوليد.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التطبيق:

يتم إضافة زيت اللوز إلى كريم جليسوليد، مع تقليبهم جيدًا حتى يتداخل الزيت مع الكريم جيدًا.

بعد ذلك يتم استخدام الكريم بشكل يومي صباحًا ومساءًا.

ثم يتم وضع الكريم على اليدين لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم تدليك اليدين بحركات دائرية.

بعد ذلك يتم غسل اليدين من الخليط باستخدام الماء الفاتر.

في نهاية مقال خلطة تبييض اليدين بالجليسوليد ذكرنا بعض المواد الطبيعية التي يمكن إضافتها إلى الكريم لإعطاء نتائج أكثر فاعلية، وذكرنا الطريقة التي لابد من اتباعها في الاستخدام مع الاستمرار عليها لمدة محددة لظهور نتائج في أسرع وقت.