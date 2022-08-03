نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخمس أسرار.. سر جمال شعر اليابانيين والزيت السحري الذي لن يخبركِ به أحد لشعر كخيوط الحرير وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر ما تشتهر به المرأة اليابانية، هو شعرها اللامع الأسود الداكن المميز، وهذا الأمر مرتبط بالتزامها ببعض من الأمور التي ينصح بها الكثير من خبراء العناية بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بطرح أكثر من سر جمال شعر اليابانيين داخل هذا المقال.

سر جمال شعر اليابانيين

إليكم أبرز الأسرار التي تلتزم بها المرأة اليابانية كي تحصل على شعر صحي، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

عدم غسل الشعر كثيرًا

تقوم المرأة اليابانية بغسل الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع، فإن غسل الشعر أكثر من مرة. فهذا الأمر يؤثر على إنتاج الزيوت الطبيعية بفروة الرأس، وبالتالي لا يتم تغذية الشعر بالصورة المطلوبة.

استخدام مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمكونات الطبيعية

من أكثر الأسرار التي تقوم بها المرأة اليابانية والتي تعمل على الحفاظ على شعرها. هي عدم استخدام الشامبو أو الكريمات على الشعر والتي بها مكونات كيميائية تضر بالشعر. فدائمًا ما تستخدم زيوت طبيعية تعطي للشعر الكثير من الفوائد.

تمشيط الشعر أكثر من مرة في اليوم

دائمًا ما تقوم المرأة اليابانية بتمشيط شعرها من فترة لأخرى على مدار اليوم. وذلك بهدف توزيع الزيوت الطبيعية على الشعر، فذلك السر يعمل على تحفيز الدورة الدموية بالشعر. وبالتالي يتم تحفيز عملية نمو الشعر بالشكل المطلوب.

استخدام زيت الكاميليا على الشعر

إن زيت الكاميليا يوجد به حمض الأوليك الذي يعمل على إعطاء الشعر التغذية المطلوبة والتي تعمل على تقويته، فالاستمرار على استخدام هذا الزيت يعمل على تصفيف الشعر وحمايته من التقصف.

تدليك الشعر بماء الأرز

دائمًا ما تقوم المرأة اليابانية بوضع ماء الأرز على شعرها حوالي 4 مرات خلال الأسبوع، فماء الأرز يوجد به الكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على زيادة نمو الشعر وتنعيمه وزيادة لمعانه.

فالمرأة اليابانية تقوم بنقع الأرز جيدًا في الماء لمدة تقدر بحوالي نصف ساعة، ومن ثم يتم تصفيته.

وبعدها يتم تدليك ماء الأرز بالشعر، ويتم ترك الماء على الشعر لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق، ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا للشعر الباهت والغير صحي، وذلك بعد أن عرضنا كافة المعلومات التي تدور حول سر جمال شعر اليابانيين، فالبعد عن استعمال المكونات الكيميائية على الشعر يساعدنا في التوصل إلى شعر صحي وخالي من أي مشكلات.