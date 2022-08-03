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طريقة عمل كيك الشاي، تعتبر كيكة الشاي هي من أشهى أطباق الحلويات التي يفضل تناول الكثير من أفراد الأسرة سواء الكبار أو الصغار، وتعتاد ربة المنزل على إعداد الكيكة بجميع أشكالها وأطعمه ومذاقات متعددة، ويمكن تناول الكيكة في الفطار والعشاء بجوار كوب من الشاي او اللبن حتى تكون وجبة متكاملة، نجد أن كيكة الشاي هي من الكيكات التي تكون ذات مذاق جميل وسهلة التحضير في المنزل. طريقة عمل كيك الشاي المقادير كوب واحد من الزبدة الذائبة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

كوب واحد من السكر الأبيض.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

رشه صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير في البداية نقوم بتسخين الفرن بشكل جيد وتكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نأتي بصينية الكيك ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة السائلة ونقوم برش بكمية صغيرة من الدقيق الأبيض حتي لا تلتصق بها عجينة الكيكة ونتركها جانبا ونبدأ في تحضير الكيكة.

ننخل ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض في وعاء عميق ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونقلب كل المكونات الجافة مع بعضها.

نأتي إناء اخر ونضع به كوب واحد من الزبدة الذائبة ثم نضيف عليها كوب واحد من السكر الأبيض ونستخدم المضرب اليدوي في خفقها حتى يصبحوا ذات قوام كريمي هش.

نضيف اليهم بشكل تدريجي ثلاث حبات من البيض واحدة تلو الأخرى ونضع عليهم ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة مع الاستمرار في الخفق.

نبدأ في مرحلة خلط المكونات الجافة مع الزبدة والسكر ونضيف عليهم كوب واحد من الحليب بعد خلطهم مع بعض.

نضع عجينة الكيكة في الصينية ونضعها في الفرن وهو ساخن ونتركها لمدة لا تتجاوز عن ساعه إلا ربع مع مراعاة إننا لا نفتح باب الفرن عليها إطلاقا أثناء تسويتها.

عندما تأخذ اللون الذهبي من اسفل ومن اعلي يمكن اختبار تسويتها من خلال عود خشبي للتأكد من عملية النضج. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أصنعي كيك الشاي الاقتصادي بطعم هش وخفيف أول مرة تدوقيه - ثقفني

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