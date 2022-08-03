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سواد الإبطين مشكلة تواجه الكثير من السيدات وأيضا الرجال وهذا يحدث لعدة أسباب أهمها إستخدام مزيلات عرق صناعية التى تباع بأسعار عالية والموجود فى المحال التجارية والأسواق بأنواع كثيرة وروائح مختلفة، والتى تعمل على تغيير لون الجلد وتحوله إلى اللون الأسمر الداكن لأنها تحتوى على مواد كيميائية ضارة، ومن أسباب إسمرار الإبطين عدم الإهتمام بالنظافة الدائمة بالماء، وإزالة الشعر الزائد عن طريق شفرات الحلاقة التى لا تزيل الشعر من الجذور بل تسبب فى تقصف الشعر، وهذا يسبب فى قفل المسام وتراكم الجلد الميت الذى يؤدى إلى اللون الغامق، وسوف نقدم إليكى حل لهذه المشكلة وتخلصك منها نهائيا وهى تتكون من الفازلين والحليب والترمس المطحون وعصير الليمون والزبادى فهذه الوصفة تحتوى على مواد طبيعية وآمنه على الجلد. مكونات تفتيح وتبييض الإبطين وإزالة السواد ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الترمس المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار طريقة عمل خلطة لتفتيح وتبييض الإبطين وإزالة السواد نحضر إناء فارغ ونضع به الفازلين ثم نضعه فى حمام مائى ساخن حتى يذوب تماما.

ثم نضيف إليه الحليب البودرة والترمس المطحون والبيكنج صودا ثم يتم المزج.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من ماء الورد وعصير الليمون والزبادي وعصير الخيار وزيت الصبار مع الإستمرار فى التقليب حتى تختلط وتتجانس هذه المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا مزيج متداخل.

ثم نقوم بتوزيع هذه الخلطة فى الإبطين جيدا وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف تماما، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل وتنظيف الإبطين بالماء الفاتر.

ويكرر وضع هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وبعدها سوف نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام هذه الوصفة السحرية والرائعة بتفتيح الإبطين وظهوره ببياض مثل الثلج. عمر شويل - جدة وصفة صاروخية للعروس لتفتيح وتبييض تحت الإبط وإزالة السواد مهما كان والنتيجة فورية - ثقفني

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