نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض أصنعي كيك الفانيليا اليومي بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

نقدم إليكى فى هذا المقال مكونات وطريقة إعداد كيكة الفانيليا بدون بيض بكل سهولة ومكوناتها متوفرة فى كل مطبخ بأسعار تناسب الجميع مع الإحتفاظ بميزانية المنزل، وطريقة تحضير كيكة الفانيليا بدون بيض سهلة وبسيطة، ولها طعم رائع وهش ولها قوام مثل الإسفنج، ومذاقها لا يقاوم، وتتكون مقادير كيكية الفانيليا من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والفانيليا وزيت الذرة وعصير الليمون، وهذه الوصفة تكفى عدد كبير من الأفراد، ويمكن أن تقدم كيكية الفانيليا فى حفلات أعياد الميلاد والمناسبات، والعديد من الناس الكبار وأيضا الصغار يتناولون الكيك فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب الساخن أو كوب الشاى، ويوجد أنواع كثيرة من الكيك مثل كيك القرفة وكيك الشيكولاتة. مكونات كيك الفانيليا بدون بيض إثنين ونصف كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

نصف كوب كبير الحجم من السكر البودرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ربع كوب صغير الحجم من زيت الذرة

كوب وربع من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل

ذرة من الملح طريقة عمل كيكة الفانيليا بدون بيض نحضر أولا بولة كبيرة ثم نضع بها الدقيق والسكر البودرة والبيكنج بودر والنشا والملح ويتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الذرة والفانيليا وعصير الليمون والخل ثم نضيف الماء ثم يتم التقليب بالمضرب اليدوى جيدا حتى تتداخل وتتجانس المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا قوام كيكية سائل ومتماسك.

ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة، وبعد ذلك نسكب خليط كيكة الفانيليا.

ونشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم ندخل الصينية ونتركها لمدة ساعة إلا ربع مع مراعاة عدم فتح الفرن أثناء تشغيلها.

ولكى نتأكد من نضجها نقوم بغرس السكينة فى الكيكة فإذا كانت نظيفة وليس بها عجين فهذا يدل على نضج الكيكة ثم تقطع وتقدم لأفراد العائلة فى طبق التقديم بأحلى وأجمل طعم، وبألف هنا. عمر شويل - جدة بدون بيض أصنعي كيك الفانيليا اليومي بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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