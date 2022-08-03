وصفة معجزة لتبييض الوجه والرقبة واليدين وإزالة أي أسمرار وبقع داكنة بسرعة الصاروخ

من الطبيعى أن يظهر الوجه والرقبة واليدين بلون غامق عن الجسم لأنهم من أكثر الأماكن المكشوفة فى الجسم لذلك سوف نقدم إليكى وصفة طبيعية، وتستخدم بكل ثقة دون خوف أو قلق لأنها تتكون من مواد طبيعية وآمنه على أى نوع من أنواع البشرة سواء البشرة الحساسة أو البشرة الجافة، ومن مكونات هذه الوصفة عصير الجزر والنشا والزبادى وعصير الخيار والحليب ودقيق الشوفان السكر فهذه الخلطة يتم وضعها على الوجه والرقبة واليدين، وسوف تعمل على تبييضها وتفتيحها بسرعة الصاروخ، وبشكل جميل وجذاب، ومن مميزات هذه الوصفة أيضا أنها تخلص الجلد من كل الخلايا الميتة ثم تقوم بتجديدها، وتساعد أيضا على إزالة الرؤوس السوداء التى تتكون من تراكم الزيوت والدهون التى تعمل على غلق مسام البشرة، وتخفف من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد التى توجد فى منطقة الجبين وفى الخدود، وتزيل أيضا كرمشة وتجاعيد الرقبة.

مكونات وصفة لتبييض الوجه والرقبة واليدين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الجزر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه والرقبة واليدين