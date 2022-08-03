وصفة الملح والفازلين والنشا لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً من غير أي ألم

يعد شعر الوجه من الأشياء المزعجة التي قد تظهر بشكل واضح على الوجه لذلك ينزعج منه جميع الفتيات والسيدات أيضا فهو يكون أكثر وضوحا على البشرة البيضاء، لذلك كلا منهم يرغبون في التخلص من شعر الوجه فيمكننا أن نستخدم الكثير من الأشياء والتي تعمل على إزالة شعر الوجه ومن أهم هذه الأشياء هي الليزر أو الشمع أو الكريمات أو الخيط وكذلك الخلطات الطبيعية، فأن إستعمال الليزر يساعد بشكل كبير على إزالته التخلص منه بشكل نهائي ولا يمكن ظهوره مرة أخرى ومن الممكن أيضا أن نستخدم الليزر لإزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة، ولكن الليزر ضار جدا ويصيب الجلد ببعض الأمراض الخطيرة لذلك ينصح بعدم اللجوء إلى إستعمال الليزر فقد نجد عدد من الفتيات يقومون بإستعمال الشمع والخيط فهده الأشياء تعمل على إزالة الشعر أيضا ولكن بعد مرور عدة أيام يظهر شعر الوجه مرة أخرى وبجانب هذا تكون هذه الأشياء ضارة فهي يكون لها دور كبير جدا في ظهور التجاعيد والترهلات وكذلك الخطوط الرفيعة قبل أوانها.

مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه