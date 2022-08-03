نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحة العرق الكريهة بمكونات بسيطة تدوم طوال اليوم في المقال التالي

لا يخلو أى منزل من وجود مزيل العرق، وهو من الأساسيات التى توجد فى ضمن أدوات التجميل الخاصة بأى فتاة أو سيدة، والكثير يجهلون فائدة المزيل العرق الطبيعى المكون من عصير الليمون والنشا والخل الأبيض والشبة وماء الورد وعصير الخيار فهذه الوصفة تنتج أفضل مزيل عرق، والذى يناسب جميع الأعمار الكبار والصغار من الرجال والسيدات، ووصفة المزيل التى سوف نعرضها إليكى بمكونات متوافرة فى كل بيت وبأسعار تناسب الجميع وبهذا يمكن أن تصنعيها بنفسك بطريقة سهلة وتحضيره لا يأخذ إلا دقائق معدودة، ويتميز هذا المزيل الذى يصنع فى المنزل بنفس المكونات التى سوف نقدمها بأنه يساعد على التخلص من العرق الزائد وخاصة فى فصل الصيف، وإعطاء رائحة عطرة وجميلة للإبط، وقتل البكتريا التى تتراكم، ويحافظ هذا المزيل على الجلد وحمايته من أى أمراض بعكس مزيلات العرق الجاهزة الصناعية. طريقة عمل مزيل عرق طبيعى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الشبة

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من خل التفاح

عبوة نظيفة طريقة عمل مزيل عرق طبيعى نحضر وعاء ثم نضع به النشا والشبه وعصير الليمون والخل الأبيض ثم يتم المزج.

وبعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الباقية من ماء الورد وزيت خشب الصندل وزيت الزيتون وخل التفاح وعصير الخيار ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيل متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بسكب هذا المزيل فى عبوة نظيفة مناسبة ثم يتم غلقها جيدا بإحكام ثم نترك عبوة مزيل العرق فى مكان جاف بعيدا عن الشمس، وبهذا يصبح مزيل العرق جاهز للإستخدام برائحة عطرة وطيبة.

ونستخدم مزيل العرق الطبيعى يوميا وسوف نلاحظ إختفاء رائحة العرق، ورائحة هذا المزيل تدوم أكثر من يوم بإستخدام هذه الوصفة الرائعة والرهيبة. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحة العرق الكريهة بمكونات بسيطة تدوم طوال اليوم - ثقفني

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