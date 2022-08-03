أعملي الفتة باللحمة الضاني بالصلصة والسمنة البلدي على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ

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طريقة عمل الفتة باللحمة الضاني، نحن الآن في هذه الأيام ننتظر قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يشتهر به تحضير مختلف الأكلات المتنوعة التي تعتمد على اللحوم بشكل رئيسي ، فنجد أن أول أيام العيد يعتاد الشعب المصري على تحضير الفتة باللحمة الضاني فهي من اشهر الأكلات التي نجدها في كل بيت مصري، وتسعي كل ربة منزل على تقديمها بأشكال مختلفة. طريقة عمل الفتة باللحمة الضاني المقادير إحضار كتف ضاني مسلوق.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتان من الحبهان.

حبتان من المستكة.

عدد من ورق اللورا.

استخدام عيدان من القرفة.

عدد قليل من حبات القرنفل الصحيح.

حزمة من الكرفس.

حزمة من الكرات المقطع.

حبة واحد من الجزر المقطع.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الروزماري.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من البصل صغيرة الحجم.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الصلصة اللازمة للتحمير.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث أكواب من الأرز.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خبز بلدي محمر مقسم إلى مكعبات.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم. طريقة التحضير نقوم بتشريح لحم الكتف إلى فتحات متعددة ثم نقوم بوضعها في مقدار مناسب من الماء المغلي ونرفعها على النار ونتركها حتى يتم تسويتها.

نضع أناء واسع علي النار ونضع به ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم نضيف إليه السمنة ونضيف عليه البهارات من القرفة الحبهان والمستكة ثم نضع عليها صلصة الطماطم ونقلبها جيدا بشكل مستمر.

نقوم بتحمير الخبز في طاسة واسعة ونضيف إليه مقدار قليل من الزيت ثم نضيف عليه ملح الطعام والفلفل الأسود ونقلبه جيدا.

نحضر الأرز الأبيض نأتي بوعاء عميق ونضع به الزيت النباتي والسمنة ثم نضيف عليه المرقة وقليل من الآزر ثم نقلبه جيدا ونتركه لثواني ثم نضيف باقي كمية الأرز بعد تصفيتها تمام من الماء.

نضيف عليه ملح الطعام علي الأرز ونضيف إليه مقدار من المرقة لتغطية الأرز ثم نتركه حتى يتشرب المرقة ويتم نضجه.

نأتي بمقلاة واسعة نشوح بها الثوم المفروم على نار هادئة ثم نضع عليها صلصة الطماطم ونضع عليها الخل الأبيض ونتركها حتى يتم تسبيكها.

عندما نقوم بتقديم الفتة نضع الخبز المحمر المكعبات أسفل الصينية ثم يليه الأرز الأبيض و خليط الخل والثوم ثم نضع عليه صلصة الطماطم ونضع عليه لحم الكتف الضاني. عمر شويل - جدة أعملي الفتة باللحمة الضاني بالصلصة والسمنة البلدي على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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