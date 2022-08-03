طريقة عمل مخلل الفلفل الأخضر الحار السريع بكل أسراره بطعم مقرمش ومظبوط

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تتجه الغالبية من الناس بشراء المخللات من المحلات التجارية التي تعمل على بيعها بأسعار غالية وكميات قليلة ومليئة بالشطة لذلك علينا بعمل هذا المخلل في المنزل، حيث توجد هناك العديد من الاصناف المختلفة لتناول المخلل ومنها الخيار والقرنبيط والفلفل الحار والجزر وغيرها من الاصناف المختلفة التي تبدو بطعم شهي، ويعد مخلل الفلفل الحار من اشهى المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات المختلفة ومنها تناولها مع الفول الطعمية وغيرها من المأكولات الاخرى ويعمل هذا المخلل على فتح الشهية وتناول الطعام بشكل افضل وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سحرية لعمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بطريقة شهية وسهلة ولذيذة.
مكونات عمل وصفة مخلل الفلفل الاخضر الحار
- كيلو واحد من الفلفل الاخضر الحار.
- كوب واحد إلا ربع من الخل الابيض.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثمانية ملاعق كبيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- ملعقتان كبيرتان من العصفر.
- ثلاث حبات من الليمون مقطعة قطع صغيرة.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الفلفل الاخضر الحار
- أحضري برطمان التخليل كبير ونظيف وضعي به الفلفل الأخضر الحار وقومي بغسله جيدا وعليكي بفتحه فتحة صغيرة من الجانب قومي بوضعه في برطمان التخليل.
- بعد ذلك عليكي بتحضير إناء وضعي به كوب واحد إلا ربع من الخل الابيض وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من العصفر وملعقتان كبيرتان من حبة البركة وثمانية ملاعق كبيرة من الملح وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى يصبح محلول متجانس.
- بعد الحصول على المحلول المتجانس قومي بصب تلك المحلول في برطمان الفلفل الحار وضيفي ثلاث حبات من الليمون المقطع وضيفي كمية من الماء مناسبة وضيفي على سطح برطمان التخليل خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وقومي بتغطية البرطمان جيدا.
- بعد غطاء البرطمان بإحكام اتركيه لمدة من الوقت حتى ينضج وعند نضجه عليكي بفتح تلك البرطمان وعليكي بتناول الفلفل المخلل بأشهى والذ طعم وافضل من المخللات المباعة في المحلات الخارجية.
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