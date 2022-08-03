طريقة عمل مخلل الفلفل الأخضر الحار السريع بكل أسراره بطعم مقرمش ومظبوط

تتجه الغالبية من الناس بشراء المخللات من المحلات التجارية التي تعمل على بيعها بأسعار غالية وكميات قليلة ومليئة بالشطة لذلك علينا بعمل هذا المخلل في المنزل، حيث توجد هناك العديد من الاصناف المختلفة لتناول المخلل ومنها الخيار والقرنبيط والفلفل الحار والجزر وغيرها من الاصناف المختلفة التي تبدو بطعم شهي، ويعد مخلل الفلفل الحار من اشهى المخللات التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات المختلفة ومنها تناولها مع الفول الطعمية وغيرها من المأكولات الاخرى ويعمل هذا المخلل على فتح الشهية وتناول الطعام بشكل افضل وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سحرية لعمل مخلل الفلفل الحار في المنزل بطريقة شهية وسهلة ولذيذة.

مكونات عمل وصفة مخلل الفلفل الاخضر الحار

كيلو واحد من الفلفل الاخضر الحار.

كوب واحد إلا ربع من الخل الابيض.

كمية مناسبة من الماء.

ثمانية ملاعق كبيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من العصفر.

ثلاث حبات من الليمون مقطعة قطع صغيرة.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل وصفة تخليل مخلل الفلفل الاخضر الحار