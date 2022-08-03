نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مهلبية الشوفان بالفواكة والمكسرات مناسبة لانظمة الدايت والتخسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة المهلبية من ألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لأسرتك وأطفالك وبالأخص إذا أضفنا إليها دقيق الشوفان.

فهو يعلي من القيمة الغذائية للمهلبية ويجعلها أكثر فائدة ومغذية للأطفال ومهلبية الشوفان هي تحلية مثالية للأشخاص الذين يتبعون نظاما صحيا وفطور صحي ومغذي لجميع أفراد الأسرة.

هذا وقد تم اختيار الشوفان للادراج ضمن الاطعمه التي يتم وضعها بداخل الانظمه الغذائيه لاختيارات ومحاسيب كثيره فمنها انه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وايضا غدي بكثير من انواع الالياف التي تساعد على بقاء الطعام لفتره طويله في المعده

تحضير مهلبية تصلح لأنظمة الدايت

مكونات عمل مهلبية الشوفان بجوز الهند:

4 أكواب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

علبة من القشطة.

لتزين مهلبية الشوفان نحتاج إلى:

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

ربع كوب من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة عمل مهلبية الشوفان بجوز الهند:

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب والنشا والسكر ونقوم بتقليبهم جيدا.

ثم نقوم برفع الإناء على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب الجيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الشوفان إليهم مع الإستمرار في التقليب.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند وعندما يبدأ الخليط في الغليان نقوم بإضافة القشطة.

نقلب المهلبية جيدا ثم نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليهدأ قليلا.

نقوم بإحضار أطباق تقديم المهلبية ونسكب المهلبية بها.

بعد ذلك نقوم بتزين المهلبية بجوز الهند والفستق الحلبي وندخلها إلى الثلاجة لتبرد وتتماسك ثم تقدم.

مكونات عمل مهلبية الشوفان بالكاكاو:

4 أكواب من الحليب.

كوب من دقيق الشوفان الناعم.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل مهلبية الشوفان بالكاكاو:

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب والشوفان والسكر والكاكاو الخام.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلبهم جيدا ونرفع الإناء على النار.

بعد ذلك نقوم بالتقليب الجيد حتى يصبح القوام سميك نضيف إليه الزبدة.

ونقوم بالتقليب جيدا حتى تذوب الزبدة تماما ثم نقوم برفع الإناء من النار.

نقوم بسكب المهلبية في أطباق مخصصة للمهلبية ويمكن تزينها بالشوكولاتة المبشورة.

نقوم بوضع مهلبية الشوفان في الثلاجة لتبرد وتتماسك ثم تقدم.

مكونات عمل مهلبية الشوفان بالتفاح:

مكونات الوصفة:

كوب كبير من الحليب.

تفاحة مقطعة.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ربع كوب من السوداني المجروش.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة واحده صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل مهلبية الشوفان بالتفاح:

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه التفاحة المقطعة قطع صغيرة ثم نضيف إليها نصف كوب من الماء.

ونقوم برفع الإناء على نار متوسطة ثم نضيف عسل النحل والقرفة ونتركه ليغلي جيدا.

ثم نقوم بأخذ ماء التفاح فقط ونضيف إليه الحليب والشوفان ونمزجهم جيدا ثم نرفعهم على النار.

بعد ذلك نضيف إليهم الفانيليا وجوز الهند مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط سميك.

نرفع الإناء من النار ونسكبه في الأطباق ونزينه بالسوداني وندخله إلى الثلاجة ليتماسك ويقدم.

طريقة عمل الشوفان بالقرفة:

يتم في هذه الطريقه استخدام نوع من انواع الماكولات التي تعتمد في تحضيرها على الشوفان كعامل اساسي للحصول على طبق من الشوفان بالقرفه وتكون طريقتها كالاتي:

يتم تجهيز كوب من الماء المغلي ووضعه في طبق ويتم سجب اضافه نصف كوب من الشوفان الى الماء المغلي ثم يغطي الاناء ويترك لمده اربع دقائق.

بعد ذلك يتم تجهيز كميه نصف معلقه ملعقه من القرفه المطحونه ويفضل استخدام القرفه الطازجه الاعواد ويتم طحنها في الكبه لتصبح بودر ناعم.

ثم بعد ذلك تجهيز نصف كوب من الحليب ويتم تقليب القرفه فيه، ويترك لمدة ١٠ دقائق بعد ذلك يتم تصفيه الشوفان المنقوع في الماء من الماء جيدا ثم يتم اضافته الى الحليب المذاب فيه القرفه.