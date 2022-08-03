أقوي كيراتين منزلي بالخميرة المنزلية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير

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عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر بالخميرة، الشعر الناعم المفرود حلم كل سيدة، حيث أنهم يبحثون عن طرق كثيرة لفرد الشعر الخشن، فيلجؤون إلى طرق الفرد الكيميائية التى تضر بالشعر وتعمل على إسقاطه، على عكس الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على الشعر والتي تعمل على إطالة الشعر وفرد الشعر طبيعياً دون أن يضر بخصلات الشعر، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة فرد الشعر بالخميرة والزبادي لشعر ناعم كالحرير.
إعداد وصفة لتنعيم وفرد الشعر بالخميرة
الخميرة من المكونات الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على تنعيم وتكثيف الشعر، كما أنها تقضي على القشرة والدهون المتراكمة داخل بصيلات الشعر، فهي فعالة في تنظيف الشعر وعلاج التقصف والهيشان، وتعد الخميرة من أسهل الوصفات التي تستخدم في تنعيم الشعر الخشن وفرده بشكل طبيعي وأمن تماماً على جذور الشعر، كما أنها تعد من الوصفات السهلة والسريعة التي تستخدم للحصول على شعر طويل وناعم وإليكم طريقة عمل وصفة الخميرة لتنعيم الشعر.
تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
المكونات
- معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب زبادى صغير.
- ماء دافىء للعجن.
تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
- نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الخميرة والماء الدافئ ونعجن الخميرة حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكة، ثم نقوم بوضع الزبادى عليها ونقلب جيداً.
- نقسم الشعر إلى نصفين ونضع الخليط على كل نصف على حدى، ثم نمشط الخليط بواسطة المشط الى أن نضع كمية خليط الخميرة بالكامل.
- نقوم بتغطية الرأس بالبونية المخصص للشعر.
- نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يشطف بالماء.
هذه الوصفة من الوصفات الممتازة فى فرد الشعر الخشن فهى تعمل على تنعيم خصلات الشعر وتمنع تساقطه، كما أنها تعمل على علاج الهيشان وتساعد فى علاج جفاف الشعر لاحتوائها على الزبادى الذى يرطب الشعر ويحميه من التقصف والهيشان.
إعداد وصفة لتنعيم الشعر بالخميرة
المكونات
- معلقة كبيرة من الخميرة.
- معلقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير وصفة الخميرة لتنعيم الشعر
- نخلط كل من الخميرة والعسل وزيت الزيتون فى وعاء كبير، ثم نضع الخليط على شعر نظيف وجاف ونتركه لمدة ساعتين.
- يغسل الشعر بالماء والشامبو.
- تساعد هذه الوصفة فى تنعيم الشعر وترطيبه، كما أنها تعمل على إصلاح الشعر وإعطائه المظهر الجذاب والمميز.
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