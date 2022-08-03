مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر للركب بسرعة جنونية وعلاج التساقط والصلع في 3 أيام

تسعي الكثير من السيدات إلى الحصول على شعر طويل وصحي، حيث تقوم معظم السيدات والفتيات بشراء أغلي المنتجات للحصول على شعر طويل وصحي ولكن الكثير من هذه المنتجات لا تعطي في معظم الأحيان النتائج المطلوبة، ولذلك سوف نقدم لكي طريقة سحرية لتطويل الشعر، وفي نفس الوقت أمنه تماما على الشعر دون أن تسبب أي تلف على الشعر، وذلك عن طريق وضع مكون يعد ذو تأثيرات سحرية على الشعر والذي يمكن أضافته على الشامبو الخاص بك، وإليكم في هذا المقال طريقة تحضير هذه الوصفة.

طريقة تطويل الشعر باستخدام الشامبو ومكون سحري

تستخدم الكثير من الفتيات والسيدات الشامبو لتنظيف الشعر والتخلص من القشرة، ولكن يمكنك الأن سيدتي استخدام الشامبو في الحصول على شعر طويل عن طريق إضافة مكون سحري وفعال في تطويل الشعر وهو الأسبرين، وإليكم طريقة التحضير وتطويل الشعر كالتالي.

أولا نقوم بطحن عدد مناسب من حبات الأسبرين وأضافته على الشامبو الخاص بشعرك.

قومي برج حبوب الأسبرين المطحون مع الشامبو جيدا حتى يختلط معا بشكل جيد.

قومي برج حبوب الأسبرين المطحون مع الشامبو جيدا حتى يختلط معا بشكل جيد. قومي بغسل شعرك بهذا الشامبو واتركيه على الشعر لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بشطف شعرك جيدا بالماء الفاتر، كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين تدريجيا أن شعرك يزداد طولا وقوة، والتوقف عن التساقط أيضا.

فوائد الأسبرين للشعر

وبعد وضحنا لكم في السطور السابقة عن طريقة تحضير الأسبرين مع شامبو الشعر، سوف نتابع معكم أهم الفوائد التي يحتويها الأسبرين للشعر والتي تجعلك حريصة على تكرار هذه الوصفة باستمرار، وإليكم هذه الفوائد موضحة كالتالي.

أولا بالإضافة إلي كون الأسبرين يساعد على تطويل الشعر فأنه أيضا يعمل على التخلص من القشرة التي توجد في فروة الرأس والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

يساعد الأسبرين وخاصة عند إضافته على شامبو لتساقط الشعر على تقليل التساقط بشكل ملحوظ.

يساعد على معالجة الشعر التالف وأعاده الحيوية إلى الشعر، كما يخلصه أيضا من أي بكتيريا ضارة توجد بالشعر، مما يساعد على نمو الشعر بشكل صحي.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ

من أكثر الوصفات الهندية الفعالة التي تعمل علي تطويل الشعر بسرعة الصاروخ، هي وضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتان من زيت الحبة السوداء وزيت الخردل ، عليمي خلط جميع الزيتوت والمكونات السابقة حتي تصبح مختلطة بشكل كامل ، ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر من الجذور وستلاحظين نتائج مذهلة في غضون ثلاثة أيام