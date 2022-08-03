نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي الجاهز بالظبط اعملي الماكرون الفرنسي بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة في المقال التالي
يعد الماكرون الفرنسي من الحلويات الفرنسية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين حيث أنها تتميز بمذاقها الرائع والشهي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض اللوز والفانيليا والسكر ومكونات آخرى، كما يمكن حشوه بالشكولاتة البيضاء أو البنية حسب الرغبة ايضا يمكن تلوينه باللون المفضل، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهو مناسب جدا للأطفال ولا يوجد له أي أضرار على الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الماكرون الفرنسي الشهي بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم مثل الجاهز.
مقادير عمل الماكرون الفرنسي
يحتوي الماكرون الفرنسي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-
- ٢ حبات من بياض البيض.
- رشة من الملح.
- كوب من السكر البودرة.
- قطرة من لون الطعام المفضل.
- كوب إلا ربع من اللوز المطحون البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من السكر.
للحشو
- نصف كوب من الكريمة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الشكولاتة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير الماكرون الفرنسي بطريقة ناجحة وطعم رائع يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق بياض البيض مع الملح بشكل جيد، ثم نقوم بنخل السكر واللوز المطحون.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر البودرة مع الفانيليا ولون الطعام المفضل لمدة لا تقل عن ٣ دقائق.
- ثم نقوم بإضافة خليط اللوز مع التقليب حتى تتجانس المكونات بشكل تام، بعد ذلك نضع الخليط بكيس الحلويات.
- بعد ذلك نحضر صينية مفروشة بورق الخبز ثم نسكب القليل من الخليط على ورقة الخبز مع تبليل الأصابع بالقليل من الماء ثم نضغط على سطحها لتتساوى.
- ثم ندخل الصينية على فرن مسخن بدرجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق ثم نهدأ النار عليها ونتركها حتى تنضج لمدة دقائق قليلة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتحضير الحشو وهي وضع إناء على النار وبه الكريمة ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف إليها الشكولاتة حتى تذوب.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة الزبدة ونترك الخليط حتى يمتزج بشكل تام، ثم نترك الخليط ليبرد ونضعه بداخل كيس الحلويات.
- بعد ذلك نضع كمية من الشكولاتة على الماكرون ونغلقها بواحدة آخرى وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى ماكرون فرنسي بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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