زي الجاهز بالظبط اعملي الماكرون الفرنسي بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة

يعد الماكرون الفرنسي من الحلويات الفرنسية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين حيث أنها تتميز بمذاقها الرائع والشهي، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض اللوز والفانيليا والسكر ومكونات آخرى، كما يمكن حشوه بالشكولاتة البيضاء أو البنية حسب الرغبة ايضا يمكن تلوينه باللون المفضل، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهو مناسب جدا للأطفال ولا يوجد له أي أضرار على الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الماكرون الفرنسي الشهي بطريقة بسيطة وطعم لا يقاوم مثل الجاهز.

مقادير عمل الماكرون الفرنسي

يحتوي الماكرون الفرنسي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ حبات من بياض البيض.

رشة من الملح.

كوب من السكر البودرة.

قطرة من لون الطعام المفضل.

كوب إلا ربع من اللوز المطحون البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر.

للحشو

نصف كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الشكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الماكرون الفرنسي بطريقة ناجحة وطعم رائع يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-