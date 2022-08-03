ماسك تفتيح البشرة الرهيب بمكونات طبيعية والنتيجة من أول استخدام

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ترغب الكثير من الفتيات والنساء في الحصول على بشرة بيضاء وناصعة ومشرقة بإستخدام مكونات طبيعية بدون الحاجة إلى اللجوء للمواد الكيماوية التي تضر البشرة أكثر من أن تنفعها ولذلك أعددنا لكم أفضل الوصفات للحصول على بشرة بيضاء بمكونات طبيعية تصلح لجميع أنواع البشرة. مكونات إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام النشأ ملعقة كبيرة من النشأ.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام النشأ نقوم بإحضار وعاء عميق وصغير ثم نضع فيه النشأ وماء الورد وعسل النحل. ثم نقوم بمزج المكونات جيدا وتوضع على البشرة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بفرك الوصفة وغسل البشرة بالماء الدافئ تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. مكونات إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام البطاطس ملعقة صغيرة من النشأ.

ملعقة صغيرة من اللبن البودر.

ثمرة صغيرة من البطاطس المسلوقة.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام البطاطس في وعاء نقوم بإضافة النشأ واللبن البودر والبطاطس ونقوم بمزجهم جيدا. توضع الوصفة على البشرة لمدة عشرون دقيقة وبعد أن تجف الوصفة على البشرة تغسل البشرة بالماء الدافئ جيدا. بعد ذلك نغسل البشرة بماء الورد لقفل مسام البشرة. لأفضل نتيجة تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. مكونات إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام الطماطم ثمرة متوسطة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. طريقة إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام الطماطم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الطماطم والسكر وعسل النحل. نخفق المكونات جيدا ثم نضع الوصفة على البشرة مع عمل تدليك خفيف للبشرة. نترك الوصفة على البشرة لمدة عشر دقائق ثم نغسلها بالماء البارد. للحصول على وجهة مشرق تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. مكونات إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام البابايا ربع كوب من ثمرة البابايا.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ربع كوب من ماء الورد. طريقة إعداد وصفة تفتيح البشرة بإستخدام البابايا في وعاء عميق نقوم بهرس البابايا ثم نضيف إليه جل الصبار ونقوم بمزجهم جيدا. نقوم بوضع الوصفة على البشرة لمدة عشرون دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء وناصعة. عمر شويل - جدة ماسك تفتيح البشرة الرهيب بمكونات طبيعية والنتيجة من أول استخدام - ثقفني

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