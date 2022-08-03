اقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم للعرايس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت من أول دهنة هتبقي ملكة جمال

لقد اصبح اسمرار البشرة وتراكم البقع على الوجه من مشاكل البشرة الدائمة التي تبحث ربة المنزل عن حل لها، حيث أنها تسبب لها الكثير من الاحراج المستمر ويمكن أن توقفها عن الخروج من المنزل ونجد أيضا مشكلة التجاعيد فهي عبارة عن خطوط صغيرة تظهر في الوجه بعد سن الأربعين وهي تسبب لها الأحراج أيضا ونجد أن تلك الخطوط تظهر بسبب نقص مادة الكولاجين في البشرة والتي يمكن تعويضها بمكون طبيعي وهو لبان الذكر فهو عبارة عن كولاجين طبيعي للبشرة بسبب وجود المادة الصمغية به وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل مقشر طبيعي بواسطة لبان الذكر .

مكونات المقشر الطبيعي

عندما نقوم بعمل المقشر الطبيعي في المنزل نجده يحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

لبان ذكر.

ماء.

ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة كركم.

زيت زيتون.

طريقة تحضير المقشر الطبيعي

يحضر المقشر الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بتحضيره بكل بساطة في المنزل وسوف نوضح خطوات تحضير المقشر من خلال النقاط التالية.