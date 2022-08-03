فطائر اللحم المفروم بدون فرن من ألذ وأطيب الفطائر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

فطائر اللحم المفروم ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل دون استخدام الفرن، وتعد من الأكلات المناسبة للعشاء كطبق رئيسي، أو يمكن تقديمها كطبق جانبي على وجبة الغداء فهي من الأطباق الشهية والرائعة التي تقدم مع أطباق مختلفة مثل السلطات أو صوص الزبادي أو الطحينة أو يمكن تقديمها مع الكاتشب والمايونيز، وتعد هي من الأكلات المشبعة والمغذية ومناسبة للكبار والصغار، وتعد من الأطباق السريعة واللذيذة التي يمكن تقديمها في الرحلات أو المصايف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بدون فرن وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر اللحم المفروم بدون فرن

تتكون الفطائر من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

للعجينة

4 أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب من الزيت.

للحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروس.

حبة من الطماطم مفرومة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر اللحم المفروم بدون فرن بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء نضيف الحليب ثم نضيف السكر والخميرة، ثم نضيف ربع كوب من الزيت ونقلب المكونات جيداً. ثم نغطى الخليط ويترك جانباً قليلاً لمدة حوالي 5 دقائق، حتي تتفاعل الخميرة وتنشط. بعد ذلك يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم نضيف الزبادي، ثم نعجن المكونات باليد أو العجان الكهربائي حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت، ثم تترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة حوالي ساعة.

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