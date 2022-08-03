فطائر اللحم المفروم بدون فرن من ألذ وأطيب الفطائر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة

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فطائر اللحم المفروم ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل دون استخدام الفرن، وتعد من الأكلات المناسبة للعشاء كطبق رئيسي، أو يمكن تقديمها كطبق جانبي على وجبة الغداء فهي من الأطباق الشهية والرائعة التي تقدم مع أطباق مختلفة مثل السلطات أو صوص الزبادي أو الطحينة أو يمكن تقديمها مع الكاتشب والمايونيز، وتعد هي من الأكلات المشبعة والمغذية ومناسبة للكبار والصغار، وتعد من الأطباق السريعة واللذيذة التي يمكن تقديمها في الرحلات أو المصايف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر اللحم المفروم بدون فرن وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل فطائر اللحم المفروم بدون فرن
تتكون الفطائر من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
للعجينة
- 4 أكواب وربع من الدقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ربع كوب من الزيت.
للحشو
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة مفرومة.
- 4 فصوص ثوم مهروس.
- حبة من الطماطم مفرومة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر اللحم المفروم بدون فرن بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في وعاء نضيف الحليب ثم نضيف السكر والخميرة، ثم نضيف ربع كوب من الزيت ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نغطى الخليط ويترك جانباً قليلاً لمدة حوالي 5 دقائق، حتي تتفاعل الخميرة وتنشط.
- بعد ذلك يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم نضيف الزبادي، ثم نعجن المكونات باليد أو العجان الكهربائي حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- نشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت، ثم تترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم لمدة حوالي ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- توضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف بها الزيت ثم نضيف البصل المفروم ونقلب المكونات حتي يذبل البصل.
- ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب المكونات ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب حتي يتغير لونه للون الأبيض.
- ثم نضيف البهارات المشكلة والبابريكا والكزبرة والملح والفلفل الأسود، ثم نقلب المكونات حتي تجف السوائل.
- ثم نضيف الطماطم المفرومة والبقدونس والنعناع ثم نضيف صلصة الطماطم، ثم نقلب المكونات جيداً حتي تنضج الخضروات ويتشرب اللحم جميع السوائل.
- نطفئ النار ثم نسكب الحشوة في طبق آخر ونتركها حتي تبرد تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة وذلك بتقسيم العجينة إلي أربع أجزاء متساوية، ثم نقطع كل جزء إلي 3 قطع متساوية.
- ثم نشكل كل قطعة من العجينة على شكل كرة صغيرة، ثم ترص في صينية وتغطى بفوطة نظيفة.
- نأخذ 2 كرة من العجينة ثم نقوم بفردهما على شكل دائرة باستخدام النشابة بسمك متوسط ورقيق في نفس الوقت.
- ثم نأخذ الدائرة الأولى ونضع بها ملعقة كبيرة من حشوة اللحم المفروم، ثم نغطيها بالقطعة الثانية من العجين.
- نضغط على الأطراف جيداً باليد حتي تلتصق ببعضها البعض ولا تتفكك، ثم توضع جانباً ثم نكرر نفس الخطوات مع كرات العجين المتبقية.
- ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ثم تسخن على نار عالية، ثم نقوم بوضع الفطائر داخل المقلاة.
- نترك الفطائر حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين مع مراعاة التقليب على الجانبين من حين لآخر والضغط على أطراف العجينة حتي لا تتفكك أثناء التسوية.
- نخرجها من المقلاة ثم نغطيها بفوطة نظيفة لبضع دقائق، ثم يتم دهن الفطائر بالزيت أو الزبدة ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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