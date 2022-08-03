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من المشاكل المزعجة التي تواجه معظم السيدات هي الشعر الزائد في الوجه والجسم وعلى الرغم من وجود طرق كثيرة للتخلص منه ولكنها تكون مؤلمة ولها اثار سلبية على صحة الجلد، وتلجأ بعض الفتيات إلى إزالة الشعر بالليزر ولكن هذه الطريقة مكلفة واليوم نقدم لكم وصفات من الملح للتخلص من الشعر الزائد نهائيا. الملح لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا وصفة الملح والكركم المكونات: 3 ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الملح مع الكركم ثم يضاف زيت الزيتون والحليب وماء الورد حتى يصبح القوام سميك قليلا ثم نغسل البشرة جيدا.

نوزع الخليط عليها مع التدليك برفق لعدة دقائق ثم يترك 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد وندهن كريم مرطب وسوف يسقط الشعر بكل سهولة.

وبدون ألم هذه الوصفة تزيل الشعر من الجذور وتجعل البشرة ناعمة وبيضاء وتعالج أيضا جلد الوزة ويمكن تكررها مرة واحدة شهريا. إزالة شعر الجسم نهائيا بالفازلين والملح المكونات: ملعقة من الملح.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب الفازلين على حمام ماء ساخن أو في الميكروويف ثم نضع النشا والملح ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات.

نفرد المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها سواء كان الوجه أو الجسم ويترك حتى يجف ثم يفرك عكس اتجاه الشعر.

نغسل البشرة بالماء البارد هذه الطريقة فعالة وتساعد في التخلص من الشعر بكل سهولة وبدون ألم وبتكلفة بسيطة. الملح والجليسرين لإزالة الشعر الزائد من الجسم المكونات: ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة من الجليسرين.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة دقيق. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز وعاء ونضع بداخله الملح مع الجليسرين والدقيق وقطرات عصير الليمون ونقلب حتى تتكون عجينة سميكة.

نفرد هذه العجينة على الوجه أو اليدين أو القدمين ويمكن استخدامها في منطقة العانة ونتركها حتى تجف ثم تفرك.

نغسل المكان بالماء تكرر الوصفة على الأقل مرة كل شهر وسوف تلاحظي بطء شديد في نمو الشعر ومع التكرار سوف يختفي نهائيا. عمر شويل - جدة ملعقة واحدة من الملح وأنسى شعر الوجه والجسم للأبد هتبقي شمعة منورة - ثقفني

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