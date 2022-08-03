النشا والخميرة وماء الورد: لتفتيح وشد الوجه من التجاعيد ونفخ الخدود2022

نقدم لكم النشا والخميرة وماء الورد ، يعتبر معجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون اي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخميرة وماء الورد وإزالة التجاعيد وبياض كالثلج في أقل نتائج بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والخميرة وماء الورد وإزالة التجاعيد من أول استخدام للخليط

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

ملعقتين من كريم مرطب للبشرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة كريم مرطب والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا.

ثم نضيف عليهم الخميرة وزيت اللوز ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة.

ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي أفضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-