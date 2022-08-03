اصنعي بنفسك وصفات تجميلية للحصول على بشرة وجمال ملفت بمكونات طبيعية

تعد الوصفات التجميلية من أهم الوصفات التي تبحثن عنها المرأة في كل وقت حيث أن هناك الكثير من السيدات الذين يعشقون جمالهن ويريدون إعطاءه الكثير من الجاذبية، كما يحبون الاهتمام بالجمال وجعله من أولوياتهم، وهنا سوف نقدم بعض الوصفات التجميلية البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما تتكون هذه الوصفات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز الحليب والزبادي ويعرف عن هذه المكونات بفوائدها المذهلة للبشرة حيث أن الأرز سر جمال الكوريات والزبادي سر جمال اليونانيات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الوصفات التجميلية الرائعة بمكونات طبيعية في المنزل.

مكونات عمل قناع الأرز في المنزل

يحتوي قناع الأرز على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان كبيرتان من الأرز الناعم.

القليل من الحليب للعجن.

طريقة التحضير والاستخدام

لتحضير قناع الأرز المذهل في المنزل يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقتان من الأرز الناعم مع الحليب ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة لينة. بعد ذلك نقوم بتطبيق العجينة على البشرة ونتركه على الوجه لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى تمتصه البشرة. فهذا الماسك يعمل على تنعيم البشرة وجعلها مشرقة ونقية كالحليب.

مكونات عمل ماسك الزبادي

يتكون ماسك الزبادي من مكون واحد وهو كما يلي:-

ثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على بشرة نقية ومشرقة يجب إتباع بعض الخطوات التالية لتحضير ماسك الزبادي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-