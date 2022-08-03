نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى واسرع الوصفات الطبيعية لتبييض الاسنان في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان هو إجراء يتم فيه جعل الأسنان أكثر بياضًا ، ويتم التبييض إما من خلال العمليات الفيزيائية ، حيث يتم إزالة التصبغ الخارجي من سطح الأسنان، أو من خلال العمليات الكيميائية، حيث تتفاعل المواد الكيميائية مع الأسنان لجعلها أكثر بياضًا. وهناك العديد من طرق التبييض مثل تبييض الأسنان والذي يشمل معاجين الأسنان ومنتجات التبييض التي لا تستلزم وصفة طبية مثل جل التبييض وغسول التبييض وبقع التبييض بالإضافة إلى المواد الموجودة في عيادة طبيب الأسنان.

يُعد تبييض الأسنان جزءًا لا يتجزأ من صحة الفم ويتضمن عملية طويلة تبدأ بالتشخيص، يليها العلاج واستخدام المنتجات التي تقلل البقع. يجب أن يكون أخصائيو طب الأسنان على دراية بأسباب اصفرار الأسنان، بما في ذلك التدخين والاستهلاك المتكرر للقهوة ، بالإضافة إلى العوامل الغذائية مثل ارتفاع استهلاك الفاكهة

تبييض الأسنان في المنزل

يزيل تبييض الأسنان البقع عن أسنانك ويجعلها تبدو أكثر إشراقًا وأكثر بياضًا وصحة. يمكن أن يساعد أيضًا في إنشاء ابتسامة بيضاء نظيفة مع حساسية قليلة أو معدومة للمرضى الذين يعانون من حساسية الأسنان وهناك طرق عديدة لتبييض الأسنان في المنزل دون اللجوء إلى مواد كيميائية خطرة.

صودا الخبز

أفضل طريقة هي استخدام صودا الخبز ، ولكن إذا كنت لا تريد أن تبلل فرشاة أسنانك، فجرب الطريقة المفضلة لدي: معجون صودا الخبز وهذه المادة هي مادة كاشطة لها القدرة على كشط التصبغ السطحي ، وتشكل هذه المادة وسطًا قلويًا يمنع نمو البكتيريا ، ولا تعمل هذه المادة أثناء ليلاً ونهاراً ، يلاحظ الشخص التغيير المرغوب في مظهر أسنانه على مدار فترة زمنية ، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن معاجين الأسنان المحتوية على صودا الخبز لها تأثير واضح على تبييض الأسنان ، وكلما ارتفعت نسبة صودا الخبز في معجون الأسنان ، زادت قدرتها على التبييض وإليك طريقة عملها: عن طريق خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء حتى يصبح قوام الخليط معجونًا ، ثم نظف أسنانك به.

المضمضمة بالزيت

المضمضة الزيت له أصل تقليدي وسحري في الطب الشعبي الهندي. يحمي تجويف الفم من الالتهابات البكتيرية ويبيض الأسنا. يجب أن يكون للزيت المختار طعم طبيعي – زيت جوز الهند مثالي لهذه العملية لأنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يقلل من خطر التهابات اللثة.